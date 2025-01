Una super Giorgia Mazzon trascina l'Albese Volley corsara a Cremona per 3-2

L'Albese Volley ha giocato d'anticipo il 6° turno di ritorno di serie A2 femminile e lo ha ha fatto nel modo migliore andando a sbancare il campo dell'Esperia Cremona.

La vittoria

Se settimana scorsa il tie break a Castellanza era stato beffardo, ieri sera invece la Tecnoteam si è imposta proprio ala tie break per 3-2 portando a casa due punti che la tengono in corsa per la poule promozione quando mancano solo tre gare alla fine della regular season. Grande protagonista e mvp della gara è stata Giorgia Mazzon che ieri sera è tornata in campo dall'inizio dopo il lungo infortunio. "Non me l'aspettavo ma è andata benissimo. All'inizio ero molto emozionata, il coach mi ha dato fiducia ed è andata bene perché abbiamo lavorato di squadra e tutte le compagne mi hanno aiutato. Partita complicata che abbiamo preparato molto bene e alla fine abbiamo portato a casa due unti che valgono tantissimo. Noi ci crediamo e speriamo di farcela", Come detto mancano solo tre partite alla fine della stagione regolare, prossima tappa per la Tecnoteam domenica 19 a Casnate contro Padova.

Il tabellino di ESPERIA CREMONA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY 2-3

Parziali: 25-19, 22-25, 14-25, 25-16, 11-15

U.S. ESPERIA CREMONA: Arciprete 13, Modesti 4, Turla’ 3, Bellia 13, Munarini 10, Taborelli 16, Parlangeli (L), Felappi 8, Marchesini 4, Zuliani, Zorzetto, Maiezza. Non entrate: Bondarenko, Corsaro (L). All. Zanelli.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 12, Taje’ 8, Rimoldi, Grigolo 13, Veneriano 10, Colombino 3, Pericati (L), Mazzon 16, Mancastroppa, Radice, Bernasconi. Non entrate: Arienti (L), Baldi, Vigano. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Mancuso, Tundo.

Programma del 6° turno di ritorno girone B A2 donne

Sabato 11 gennaio ore 17 U.S. Esperia Cremona – Tecnoteam Albese Volley Como 2-3; domenica 12 ore 17 Trasporti Bressan Offanengo – Volley Hermaea Olbia, Tenaglia Abruzzo Volley – Imd Concorezzo (ore 15.30). Itas Trentino – Narconon Volley Melendugno, Nuvoli’ Altafratte Padova – Futura Giovani Busto Arsizio.

Classifica girone B, serie A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 34 (12 – 2); Itas Trentino 32 (12 – 2); Narconon Volley Melendugno 27 (9 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 24 (8 – 6); U.S. Esperia Cremona 24 (7 – 8); Nuvoli’ Altafratte Padova 22 (7 – 7); Volley Hermaea Olbia 20 (7 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 19 (6 – 9); Imd Concorezzo 9 (2 – 12); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 13).