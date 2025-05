Dopo una super rimonta e un tempo supplementare, la Pallacanestro Cantù vince 77-84 a Rieti e chiude la serie di semifinale 3-0, volando così all’atto finale dei playoff.

Una super rimonta: la Pallacanestro Cantù è in finale!

L’Acqua S.Bernardo colpisce subito con due triple di Piccoli e Valentini, poi Harris sblocca Rieti. L’avvio dei biancoblù è però travolgente e, dopo meno di quattro minuti, il vantaggio degli ospiti è già in doppia cifra. La Real Sebastiani prova a reagire, ma Cantù chiude la prima frazione avanti 10-19. Spanghero scuote Rieti con due triple. L’attacco canturino si inceppa e i padroni di casa tornano a un solo punto di distanza. Cicchetti segna due liberi e Rieti passa così per la prima volta in vantaggio. De Nicolao sblocca Cantù, ma Rieti va all’intervallo in vantaggio 27-26.

Rieti prosegue nel suo momento positivo anche nel secondo tempo, segnando i primi cinque punti della ripresa. Piccoli e McGee sbloccano Cantù, ma i padroni di casa aumentano ancora il vantaggio fino a +11. L’Acqua S.Bernardo prova a reagire, affidandosi ai suoi giocatori di maggiore esperienza, ma al termine del terzo quarto Rieti comanda 51-40. Basile prova a riavvicinare Cantù, ma Spanghero segna una tripla pesantissima. Riismaa risponde con un gioco da 4 punti. Basile segna la tripla del -5, ma Cicchetti e Harris riportano Rieti al sicuro. L’Acqua S.Bernardo ha ancora la forza di tornare a cinque punti di distanza con Basile. Riismaa e Basile riportano la partita in parità con una serie di liberi. Nell’ultimo minuto non segna più nessuno e si va all’overtime.

Riismaa trova subito un gioco da tre punti. Cicchetti segna un solo libero e Cantù punisce con una schiacciata con fallo subito di Basile. Cicchetti e Sarto rispondono, riportando Rieti avanti. Riismaa segna un’altra tripla. Basile va a canestro nel cuore dell’area e Cantù va a +4 a un minuto dalla fine. Cicchetti fa uno su due ai liberi. Riismaa appoggia due punti pesanti.

Il tabellino

REAL SEBASTIANI RIETI – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 77 – 84 (10-19, 17-7, 24-14, 17-28, 9-16)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 3, Baldi Rossi 1, Moraschini 9, De Nicolao 13, Piccoli 8, Basile 23, Hogue 2, Riismaa 17, McGee 8, Okeke.

Real Sebastiani Rieti: Spencer 4, Harris 13, Piunti 1, Sarto 8, Lupusor N.E., Viglianisi 3, M. Cicchetti N.E, Piccin 5, Bellini N.E., Monaldi 10, A. Cicchetti 17, Spanghero 16.

Arbitri: Cassina, Radaelli, Giovannetti.