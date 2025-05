Under17 Cantù dieci e lode: alle finali nazionali da imbattuti

Fa festa la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che con la qualificazione alle finali nazionali di Chiusi già in tasca, ha concluso il girone interregionale conquistando la sua decima vittoria consecutiva che rende il suo percorso perfetto e imbattuto.

L'ultimo successo è arrivato nel weekend in casa contro Bologna San Lazzaro per la gioia di coach Matteo Bonassi:

"Sono davvero contento per questo risultato, una super qualificazione alle finali nazionali da imbattuti nel girone con 10 vittorie in altrettante gare. Non era certo scontato. Sono contento per i ragazzi per quello che hanno fatto e per il loro atteggiamento maturo e duro. Perché lavorano bene e stanno bene insieme in campo come fuori. Penso che sia proprio un risultati meritato da questi ragazzi".