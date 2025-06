Under17 Cantù-Torino, la sfida vale la semifinale scudetto

La Buelli&Rasero Cantù gioca per un posto nelle semifinali tricolori alle finali nazionali Under17 in corso di svolgimento a Chiusi.

Under17 proiettati alla semifinale

Dopo aver osservato la giornata di riposo meritata in virtù del primo posto nel girone eliminatorio, oggi pomeriggio, venerdì 20 giugno, la squadra canturina diretta da coach Matteo Bonassi torna in campo per i quarti di finale dove affronta alle 14 GranTorino che ieri ha battuto nello spareggio Francavilla. In palio un posto tra le prime quattro squadre d'Italia e la semifinale scudetto.

Spareggi di ieri

Ore 16 Grantorino-Francavilla 93-63, ore 17 Trento-Derthona 80-66, ore 18 Trieste-Pallacanestro Varese 74-97, ore 19 Bassano-Udinese 76-57.

Quarti di finale di oggi, alle 14 Under17 in campo

Ore 14 Cantù-GranTorino, ore 16 Trento-Virtus Bologna, ore 18 Bassano-Reggio Emilia, ore 20 Vis Ferrara-Pall. Varese

Risultati del girone A

Lunedì 16 giugno Cantù-Udine 78-64, Trento-Firenze 84-53; martedì 17 Cantù-Firenze 98-54, Trento-Udine 81-78; mercoledì 18 Cantù-Trento 78-63, Firenze-Udine 66-80.

Classica finale girone A

Cantù 6; Trento 4; Udine 2; Firenze 0.