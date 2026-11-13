Unipol – Amicacci: in palio la supercoppa italiana

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Domenica 15 novembre alle 10.30 andrà in scena la 25^ edizione della finale di Supercoppa Italiana Fipic tra Unipol Briantea84 Cantù (vincitrice dello scudetto 2025-26) e Deco Amicacci Abruzzo (vincitrice della Coppa Italia 2026).

La competizione

La competizione, intitolata alla memoria di Martin Mancini, si giocherà al Multieventi di Serravalle a San Marino con diretta su RaiSport (canale 58del digitale terrestre). Lombardi a abruzzesi di nuovo contro dopo la partita di campionato disputata sabato scorso a Giulianova che ha visto vincente i canturini 81 a 46. “Sappiamo che domenica sarà una partita diversa rispetto a quella di campionato – ha dichiarato coach Gomez – Affrontiamo una squadra di grande qualità. Dovremo essere molto attenti, mantenere alta la concentrazione e cercare di mettere in pratica il lavoro fatto in queste settimane. Sarà una partita difficile, ma speriamo di fare una buona prestazione”.

L’albo d’oro

La Unipol Briantea84 ha vinto otto edizioni della Supercoppa Italiana (2013, 2016, 2017, 2018,2019, 2021, 2024. 2025). Nel 2020 la competizione non si è disputata a causa della pandemia diCovid-19 che ha portato alla cancellazione del campionato 2019-2020 e, di conseguenza, alla non assegnazione dello Scudetto 2020. L’ultima finale di Supercoppa Italiana giocata per i biancoblù risale alla stagione passata: novembre 2025, vittoria contro Asinara Waves Porto Torres (91-54).La Amicacci conta nel suo palmares una vittoria del trofeo nel 2022, proprio in finale contro la Unipol sul parquet di Meda.

(Foto by Alessandro Vezzoli)