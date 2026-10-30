Unipol Briantea84: si torna a giocare in casa

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Si ritorna a casa con il ricordo dell’ultima partita disputata al PalaMeda il 30 maggio scorso, giorno in cui la Unipol Briantea84 Cantù ha alzato al cielo il suo dodicesimo scudetto.

Il match

Canturini, quindi, pronti a riabbracciare il proprio pubblico nella sfida contro Vumbaca Mobility Solutions Reggio Calabria Bic in programma sabato 31 ottobre alle 16. Abbonamenti e biglietti disponibili suvivaticket.it. La partita, valevole per la seconda giornata di Serie A Fipic, sarà visibile anche in diretta live streaming sul canale YouTube di Briantea84. Coach Gomez: “Sarà una partita speciale, la prima in casa dopo la conquista dello Scudetto della stagione passata. Reggio Calabria ha dimostrato contro Sassari di essere una squadra competitiva e ci aspettiamo una sfida difficile. Siamo ancora in fase di crescita, ma voglio vedere una squadra intensa, concentrata e con grande voglia di migliorare”.

La sfida

La Unipol arriva alla seconda giornata dopo l’ottimo esordio sul campo della Menarini Firenze (47-82). Ottima prestazione di Reggio Calabria nella gara contro Sassari, con i calabresi

sconfitti in rimonta solo nel finale (62-67). Ex della gara: Shay Barbibay (Reggio Calabria).

(foto credit Alessandro Vezzoli)