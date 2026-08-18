Unipol Briantea84: termina il rapporto con un giocatore

La Unipol Briantea84 Cantù ha comunicato la fine del rapporto di collaborazione con Kai Pralle Möller.

l comunicato

L’atleta tedesco classe 1991, punti 3.0, chiude la sua seconda esperienza in biancoblù conquistando uno scudetto, una Supercoppa Italiana e un quarto posto in Champions Cup. Nell’annata 2012-13 è stato uno dei protagonisti della conquista del celebre triplete: Coppa Italia-Eurocup1-Scudetto. “Sono felicissimo di aver contribuito a un’altra stagione di grande successo per la famiglia Briantea84 e di aver potuto dare il mio piccolo contributo alla conquista di un altro campionato. È stato fantastico giocare di nuovo davanti a quel pubblico incredibile: ci hanno praticamente trascinati alla vittoria del titolo. Voglio ringraziare di cuore i miei compagni di squadra e tutto il club per aver reso tutto così semplice per me e per la mia famiglia, per averci regalato un’esperienza indimenticabile. Grazie alla mia squadra. One, Two, Cantù. A presto”. Il club ha ringraziato Kai Pralle per le esperienze condivise e vissute insieme, per la grande professionalità dimostrata, augurando il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva.

(Foto by Alessandro Vezzoli)