Unipol Briantea84: una conferma e una novità

Una conferma e un nuovo arrivo per la Unipol Briantea84 Cantù.

L’acquisto

La società di basket in carrozzina ha ufficializzato l’ingaggio di Maor Lasri Alfasi per la stagione 2026-27. L’atleta, nato a Kfar Sava, in Israele, il 28 luglio 2002, punti 3.0, è pronto alla sua prima esperienza in maglia canturina dopo l’ultima annata nel Santo Stefano Kos Group.«Ho scelto Briantea84 perché è un club che punta all’eccellenza e alla professionalità – ha dichiarato Lasri – Ha una grande tradizione e ambizioni elevate, credo sia l’ambiente ideale per continuare a crescere come giocatore. Le mie aspettative per questa stagione sono vincere il campionato italiano e raggiungere le Final Four di Champions Cup. Da avversario, ho sempre considerato la Briantea84 una squadra intelligente ed esperta, con giocatori molto fisici e sempre ben preparati per competere ai massimi livelli».

La conferma

La società ha ufficializzato anche la conferma di Anne Patzwald per la prossima stagione sportiva. L’atleta tedesca, classe 1989, ha firmato lo scorso anno un biennale che la lega al club biancoblù fino al 2026-27. Patzwald è pronta a iniziare la sua quarta stagione in maglia biancoblù, dopo aver già vinto tre scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e conquistato il quarto posto in Champions Cup.