Unipol Briantea84 vince a Firenze con 34 punti di scarto

Buonissima la prima per la Unipol Briantea84 Cantù che vince a Firenze con 34 punti di scarto nella prima giornata di Serie A Fipic: 71-106 il finale contro la Menarini Volpi Rosse al PalaValenti. Il gruppo di coach Gomez era al completo (assente solo Karim Makram per attacco influenzale) con rotazioni che hanno visto l’ingresso di tutti i 10 atleti del roster, con i debutti ufficiali in maglia biancoblù di Sabri Bedzeti, Joel Gabas, Maxcileide De Deus Ramos e KaiPralle.

Il successo

Firenze parte meglio, ma la Unipol risponde prontamente con un break di 0-7 e grande pressing a tutto campo. I toscani riordinano le idee e la coppia Da Silva-Anderson Ferreira Silva è una vera spina nel fianco della difesa canturina, con un finale di tempo che li vede arrivare soli 6 lunghezze. Nel secondo quarto i canturini non riescono ad uscire, con il -3 degli avversari (34-37) a 3’ dall’intervallo lungo e diverse botte e risposte a referto. Ma dopo il time-out biancoblù in campo c’è una sola squadra: 0-13 di parziale con show di Berdun e Carossino per il 34-50 all’intervallo lungo. La Unipol raggiunge subito il +20, poi mantiene bene le distanze con una Firenze in questa fase troppo timida. Con il trio Bedzeti-Carossino-De Maggi la Unipol pesca anche il +30. Alte percentuali di punti anche nel finale della sfida, da ambo le parti (finirà 20-26 il quarto quarto), con De Maggi che prende per mano la squadra tra le ultime rotazioni proposte da coach Gomez. 32 punti per Carossino, seguito dai 27 di Berdun e i 21 di De Maggi.

La partenza

Coach Gomez opta per il quintetto iniziale composto da Patzwald, Berdun, Carossino, Gabas e Bedzeti. I primi punti sono di Firenze con Da Silva, ma in pochi secondi Carossino piazza la prima tripla di giornata e un assist al bacio per Gabas che sotto canestro non sbaglia. Bedzeti perfetto dai liberi (2-7 il parziale), poi i toscani si aggrappano a Da Silva per altri due punti. Bedzeti sale in cattedra con un altro libero e due punti di dominio offensivo. Anderson Ferreira Silva tripla, poi Berdun di forza sigla due punti da grande, aggiunge un libero. Primi cambi per Firenze. Gabas vale il momentaneo +10 (7-17), Firenze resta in scia con il solito Da Silva, preciso dalla sua mattonella. Coach Gomez cambia: fuori Bedzeti (due falli fin qui) e Carossino, dentro De Maggi e Poggenwisch. La Menarini sfrutta le sue qualità con la coppia Anderson Ferreira Silva-Da Silva, vera spina nel fianco della difesa canturina. La Unipol si tiene a distanza con i punti di Berdun. Primi sigilli di Sijostrom dalla lunetta, a 51 secondi dal termine del primo quarto il parziale dice 18-21. Punti preziosi dai liberi con De Maggi e Berdun, finisce 18-24.

Il secondo quarto

Secondo quarto. La Unipol riparte da Patzwald, Poggenwisch, Berdun, Carossino e De Maggi. Inizio scoppiettante di tempo con la tripla di Berdun. Firenze continua a segnare, De Maggi e Berdun salgono in cattedra. Sono passati solo 3’ di gioco ma il parziale di tempo dice 9-9 (27-33 a tabellone). Di nuovo in campo Bedzeti e Gabas, fuori Poggeiwisch e De Maggi. Bedzeti si mette in mostra subito in difesa, con una palla recuperata e donata a Carossino per due punti preziosi. Da segnalare la crescita dei toscani in questa fase della partita, in parallelo a quelle di Sijostrom e Bauche che stanno facendo la differenza. Iragorri e Da Silva spaventano i canturini che in mezzo provano a contenere a referto con Carossino. Punteggio di 34-37 a 3’ dalla pausa lunga. Time-out Cantù. Fuori Patzwald, dentro Ramos. Tripla di Berdun, poi show di Carossino e ancora Berdun per un parziale di 0-13 che spacca la gara: si va sul 34 a 50 all’intervallo e una grande prova del gruppo di coach Gomez.

Dopo l’intervallo lungo

Si riparte da Ramos, Berdun, Carossino, Bedzeti e Gabas. +20 Cantù con gli argentini Gabas-Berdun. Botta e risposta in questa fase con un 8-12 totale (42-62) in favore dei biancoblù. Fuori Berdun e Gabas, dentro De Maggi e Poggenwisch. Al giro di boa, altri punti per Bedzeti che si distingue nella doppia fase di gioco. Carossino con il terzo due su due di questa gara dai liberi, 0-4di parziale personale. De Maggi dice 70 per i biancoblù, +28 sulla Menarini. Da Silva interrompe un parziale di 0-8. Due liberi perfetti di De Maggi e altri 2 sigilli di Carossino dicono +30 (44-74). Botta e risposta nel finale. Da sottolineare il canestro dell’ex di Matteo Veloce e i primi punti in biancoblù di Ramos. Iragorri sulla sirena: a 10’ dalla fine il tabellone dice 51-80.

Ultimi dieci minuti

Ultimi 10’ con Patzwald, Poggenwisch, Gabas, Berdun e Gabas. De Maggi si prende in mano la squadra con un personale di 7-0, per Firenze si rimette in mostra Iragorri. Il tempo scorre, parziale che dice +30 (59-89) per la Unipol. Veloce-Gabas a referto. Esce Poggenwisch, minuti anche per Pralle. De Maggi non si ferma con altri 4 punti. Mancano 4’15’’ con 63-94 al tabellone. Fuori Carossino, De Maggi e Gabas: dentro Tomaselli, Carossino e Poggenwisch. Marotta e Da Silva da una parte a referto, Carossino e i primi punti di Pralle dall’altra. 69-103 il parziale negli ultimi giri di orologio. Tomaselli trova subito canestro con il libero aggiuntivo. Finisce qui: 71-106 il finale.

(Credit by Alessandro Vezzoli)