Unipol, buona la prima a Firenze

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Buona la prima per la Unipol Briantea84 Cantù vincente al PalaValenti di Firenze: 47-82 il finale contro Menarini Volpi Rosse.

Il match

Prova positiva per il gruppo di coach Gomez che già nel primo quarto aveva indirizzato la sfida sul 22 a 8 nonostante un avvio positivo dei toscani colpiti a metà tempo da 8 punti consecutivi del debuttante Andrea Giaretti, con annesse due triple: saranno poi 26 i sigilli totali di uno dei trascinatori di giornata insieme a Filippo Carossino che ha chiuso la pratica della prima giornata di Serie A Fipic con 29 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. Unipol sempre in pieno controllo della gara anche in un secondo quarto in cui Firenze entrerà sul parquet che un atteggiamento più propositivo grazie al trio composto da Sjostrom, Da Silva e Papi che si sono caricati la squadra sulle spalle. All’intervallo lungo il tabellone diceva però -19 per Menarini (23-42). Negli ultimi due quarti coach Gomez ha fatto girare tutti i suoi 10 giocatori a disposizione continuando a proporre intensità sotto canestro. Archiviata la partita di esordio, ora gli occhi sono puntati alla prima stagionale al PalaMeda: sabato 31 ottobre: alle ore 16 sfida contro Vumbaca Mobility Solutions Reggio Calabria (abbonamenti e biglietti disponibili su vivaticket.it).

Bella prova

Coach Gomez opta per il quintetto composto da Ramos, Berdun, Carossino, Giaretti e Bedzeti. Rompe il ghiaccio Firenze con Sjostrom, primi punti biancoblù con capitan Carossino che pareggia i conti. Partita dinamica, nonostante i diversi errori al tiro di entrambe le formazioni in questa fase iniziale. Il tabellone torna a sbloccarsi dopo quasi 2’ di gioco con Giaretti che firma il suo primo canestro canturino. Il numero 16 sale in cattedra e infila poi due triple consecutive per il 2-10 a 5’49’’ dal termine del primo quarto. Carossino alimenta, + 10 e parziale di 0-12 per il gruppo di coach Gomez in pieno controllo della gara. Ancora Giaretti già in doppia cifra (10 punti) in poco meno di 6’ di gioco. Firenze non riesce a sbloccarsi a canestro, lo rifarà con Sjostrom a 3’ dalla fine interrompendo il break biancoblù (0-14). Carossino e primi punti per Bedzeti, spezza l’ex Bassoli. Ottima incursione in attacco di Giaretti per il +14 (6-20) a 44’’ dalla sirena. Firenze si aggrappa a Sjostrom, poi capitan Carossino sulla sirena. Dopo 10’ Unipol avanti 22-8.

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Fuori Berdun e Bedzeti, dentro Lasri e De Maggi. Inizio di secondo quarto più prolifico per le Volpi Rosse che si affidano a Papi e ai primi punti di Da Silva. I biancoblù si mantengono distanti con i soliti Giaretti e Carossino. 14-26 il parziale dopo un minuto e mezzo di gioco. Primi liberi per la Unipol, Carossino perfetto e riporta i suoi al +14 (14-28). Da Silva da cuscinetto, poi Giaretti e De Maggi spingono sul 16-32 a 6’10’’ dall’intervallo lungo. Coach Riva, altro ex della giornata, chiama time-out. Cambi per coach Gomez: fuori Carossino e Giaretti, dentro Berdun e Gabas, quest’ultimo subito a segno per il +18 (16-34). Firenze si aggrappa ora a Leich, De Maggi mantiene le distanze. Dopo quasi 2’ di gioco spezzettato, il finale si accende: primi punti in maglia biancoblù anche per Lasri, poi l’ex Bassoli. De Maggi, il canestro di Marotta e ancora Lasri. Dopo 20’ il tabellone dice 23-42.

Il terzo quarto

Terzo quarto. La Unipol torna in campo con il quintetto di inizio gara. La coppia Carossino-Giaretti torna a referto (23-46), Bassoli prende per mano Firenze, quattro i punti per lui in questo avvio. La Unipol spinge con Bedzeti, Carossino e Giaretti. Ancora Giaretti, terza tripla e sfondato il muro del ventello (21). Papi e Sjostrom d’orgoglio, ma la Unipol non si ferma con Carossino: a 3’51’’ dalla fine del quarto, 31-56 il parziale. Firenze cambia molto e approfitta di rotazioni per cercare di contenere questo finale di partita. Sjostrom in doppia cifra, ancora Giaretti prima del ritorno di Da Silva a referto. Ventello per Carossino, ventiseiesimo Giaretti: oggi i due trascinatori di questa gara. 37-62 a 10’ dalla fine.

L’ultimo quarto

Ultimo quarto. Coach Gomez cambia le carte in tavola: escono Ramos, Berdun e Bedzeti ed entrano Patzwald, Lasri e Gabas. L’argentino firma subito 4 punti, ancora Papi a fare la differenza per Firenze. Poco più di 1’ di gioco, 39-66 il parziale. Carossino sale ancora in cattedra: due punti e libero a disposizione, +30 al tabellone (39-69). Da Silva e Papi sgranocchiano qualche punto nonostante l’importante gap. Il tempo scorre, ultimi 5’ di gioco. Carossino perfetto dalla lunetta, 100% di realizzazione fin qui dai liberi. Sjostrom canestro. Ultimi cambi in casa canturina: fuori Giaretti e Lasri, dentro De Maggi e Makram, quest’ultimo completa tutte le rotazioni a 4’20’’ dal termine della gara. Ancora Carossino, poi Gabas e De Maggi che si fa notare sia in attacco che in difesa: 43-78 a 2’02’’ dal termine. Ultimi sigilli per Sjostrom e Carossino, da segnalare i primi punti per Maram. Finisce qui: 47-82 per la Unipol.