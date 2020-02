La UnipolSai Briantea84 junior ha vinto la seconda sfida casalinga della stagione. Contro Key Estate Porto Torres è finita 57 a 15 nella gara valevole per la quarta giornata (Girone A) del torneo giovanile Roberto Marson.

Al PalaMeda la sfida si è chiusa virtualmente dopo un primo quarto totalmente a favore dei biancoblù (23-4). In attesa del risultato del big match di domani tra Firenze e Padova, i canturini (con una partita in più) raggiungono proprio i toscani in vetta alla classifica a quota 6 punti. Coach Marco Tomba e Carlo Orsi optano per un quintetto iniziale composto da Lorenzo Bassoli, Nicolas De Prisco, Fabio Bottazzini, Cristopher Caspani, Nicolò Tomaselli.

Impatto a senso unico della gara che vede la UnipolSai junior macinare punti con un break da 19-0. Matteo Veloce (Key Estate) spezza la monotonia canturina a 2’ dal termine con un tiro indovinato dalla lunetta. Quarto concluso 23-4.

Ritmo più blando nel secondo quarto in cui all’inizio regna equilibrio. Parziale di 6-4 a metà di tempo, prima della tripla di Lorenzo Bassoli che ha dato il via ad un altro break (6-0) per il 36-8 all’intervallo lungo. Ultimi due quarti sempre in mano ai canturini. La UnipolSai junior crea gioco di squadra sia nel 13-5 del terzo che nell’8-2 dell’ultimo tempo che arricchisce il finale di 57-15.

I risultati e la classifica

UnipolSai Briantea84 junior-Key Estate Porto Torres 57-15

Menarini Volpi Rosse-3A Studio Millennium Basket (domenica 9 febbraio, ore 15.30)

Riposa: I Bradipi Circolo Dozza Bologna

Ecco infine la classifica:

Menarini Volpi Rosse 6**

UnipolSai Briantea84 jr 6*

3A Studio Millennium Basket 4***

Key Estate Porto Torres 0*

I Bradipi Circolo Dozza 0**

*Una partita in più

**Una partita in meno

*** Due partite in meno