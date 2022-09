La Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina ha ufficializzato il calendario di Serie A 2022-23 e come al solito sarà un anno ricco di impegni e dalle alte aspettative per l'UnipolSai Briantea84 Cantù.

UnipolSai Briantea84: svelato il calendario per la prossima stagione

Si partirà sabato 8 ottobre con la prima giornata della stagione regolare di campionato che vedrà ai blocchi di partenza 12 squadre suddivise in due gironi (A e B), con le new entry Varese e Giovani e Tenaci (Roma) neopromosse dalla Serie B. Debutto casalingo per la UnipolSai Briantea84 Cantù nel gruppo B che ospiterà al PalaMeda il Pdm Treviso, palla a due alle ore 20.30. A completare il girone B dei Campioni d’Italia in carica ci saranno Studio 3A Padova Millennium Basket, Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic, Giovani e Tenaci e Menarini Wheelchair Sport Firenze. Il 10 dicembre si concluderanno le sfide di andata, dopo la sosta per i Campionati del Mondo di Dubai che vedranno impegnata la nostra Nazionale Italiana. Il girone di ritorno sarà in programma dal 7 gennaio 2023 all’11 febbraio 2023. A seguire quarti, semifinali e finali Scudetto. Le partite casalinghe della UnipolSai Briantea84 Cantù verranno disputate per il quarto anno consecutivo nell’impianto sportivo di Meda (via Udine 1/A). Le indicazioni per l’accesso al PalaMeda di tifosi, fotografi e giornalisti saranno diffuse nelle prossime settimane.

Supercoppa Italiana 2022 e Coppa Italia 2023

La finale di Supercoppa Italiana è in programma sabato 17 dicembre 2022 al PalaMeda tra UnipolSai Briantea84 Cantù - Campione d’Italia in carica - e la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, seconda classificata in Serie A nella scorsa stagione e nella Final Four di Coppa Italia 2022. Parteciperanno invece alla Coppa Italia 2023 le squadre di Serie A che si classificheranno al primo e al secondo posto nei rispettivi raggruppamenti al termine della regular season del girone di andata. La data della finale è fissata il 22 aprile 2023 (da confermare).

Formula del campionato

Due gironi da 6 squadre ciascuno, gare di andata e ritorno. Le prime quattro di ogni raggruppamento accederanno ai quarti di finale (andata il 25 febbraio 2023 e ritorno il 4 marzo 2023). A seguire, al meglio delle tre gare, semifinali scudetto (25 marzo, 1 e 15 aprile) e Finali Scudetto (13, 20 e 27 maggio).

Il calendario dell'UnipolSai Briantea84 Cantù

GIRONE DI ANDATA

8 ottobre 2022, ore 20.30: Briantea84-Pdm Treviso

15 ottobre 2022, ore 16: Farmacia Pellicanò Reggio Calabria-Briantea84

29 ottobre 2022, ore 20.30: Briantea84-Giovani e Tenaci

5 novembre 2022, ore 15.30: Wheelchair Sport Firenze-Briantea84

10 dicembre 2022, ore 20.30: Briantea84-Studio 3A Padova

GIRONE DI RITORNO

07 gennaio 2023, ore 17.00: Pdm Treviso-Briantea84

14 gennaio 2023, ore 17.00: Briantea84-Reggio Calabria

21 gennaio 2023, ore 16.00: Giovani e Tenaci-Briantea84

28 gennaio 2023, ore 17.00: Briantea84-Wheelchair Sport Firenze

11 febbraio 2023, ore 15.30: Padova Millennium Basket-Briantea84

Quarti di finale: 25 febbraio-4 marzo

Semifinali: 25 marzo-1 aprile-15 aprile

Finali: 13 maggio, 20 maggio, 27 maggio