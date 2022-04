UnipolSai junior: è finale scudetto!

grande risultato

La partita contro Roma "sarà una bella sfida".

Il 23 aprile i giovani biancoblù recupereranno a Palermo la partita contro I Ragazzi di Panormus.

E’ finale scudetto

Pass per la finale scudetto in tasca, vetta della classifica e ancora una partita da giocare. È stata una domenica da bottino pieno quella per la UnipolSai Briantea84 Cantù junior che ha raggiunto aritmeticamente l’ultimo atto del campionato giovanile Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) battendo i Giovani e Tenaci (Roma) 58 a 40 nella gara valevole per la sesta giornata del torneo (all’andata è finita 52 a 36).

Il 23 aprile i giovani biancoblù recupereranno a Palermo la partita contro I Ragazzi di Panormus (seconda giornata, ndr). Poi sarà tempo di finale scudetto, al meglio delle due gare. Ancora contro i romani, seconda forza del campionato.

“La conquista della finale è di tutti”

“La squadra non è solo questa, c’è dietro un grande lavoro che viene svolto durante gli allenamenti anche da tutti quegli atleti che non possono partecipare al campionato - hanno commentato i coach Serra e Turconi -. La conquista della finale scudetto è, quindi, di tutti. Abbiamo ancora tanti aspetti da limare, troppi gli errori facili, ma si sono viste anche delle belle azioni. Importante è stata la reazione al pressing su cui abbiamo lavorato mesi fa. Puntiamo a preparare ancora la partita contro Roma, campo difficile: sarà una bella sfida”.

La cronaca

Pronti e via, la UnipolSai junior fa subito 8 a 0 con Bassoli, Buksa e Tomaselli. Roma riordina le idee e accorcia le distanze fino al 14-8. Botta e risposta tra le due formazioni nel secondo quarto, con i canturini che provano la prima accelerata negli ultimi minuti che anticipano l’intervallo lungo (30-20).

Roma poi si rende subito pericolosa con Topo, ma la UnipolSai junior si fa trovare pronta e si mantiene lontana. Rotazioni e diversi quintetti in questa fase di gioco per la UnipolSai junior che macina punti e con Tomaselli e Mazzeo si porta sul 48-30 a dieci minuti dalla fine. L’ultimo quarto in perfetta parità (10-10) regala alla UnipolSai junior due punti che valgono l’accesso alla finale Scudetto.

TEMPI (14-8, 30-20, 48-30, 58-40)

TABELLINI

UnipolSai junior (Buksa 22, Bassoli 12, Tomaselli 8, Ceesay 10, Mazzeo 6, Bernini, Iacovelli, Turina). Coach Serra-Turconi

Giovani e Tenaci (Gabotti 14, Topo 10, Bisegna 8, Giuranna 8, Zompatori) Coach Spadoni

I RISULTATI DELLE GARE

Domenica 10 aprile, ore 10: UnipolSai Briantea84 Cantù junior-Giovani e Tenaci 58-40

CLASSIFICA FIPIC

UnipolSai Briantea84 Cantù 8 (5 partite giocate)

Giovani e Tenaci 8 (6 partite giocate)

Dinamo Lab Sassari 6 (6 partite giocate)

I Ragazzi di Panormus 0 (5 partite giocate)

Foto Credit Luca Manno