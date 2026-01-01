Uniweb Cantù che fuochi d’artificio in Laguna: gli U14 vincono il 28° Memorial Zanatta

Fine di 2025 davvero con i fuochi d’artificio in casa del Progetto Giovani Cantù. Merito dei ragazzi Under14 dell’Uniweb che hanno conquistato il 28° Memorial Andrea Zanatta, prestigioso torneo nazionale che ha visto dal 27 al 30 dicembre in campo sulla laguna veneziana 16 tra le migliori squadre italiane.

La manifestazione

La formazione canturina diretta da coach Matteo Bonassi ha davvero sbaragliato il campo compiendo uno strepitoso percorso netto di cinque vittorie. Gli U14 canturini infatti hanno battuto all’esordio la Città Futura Roma, poi la Benetton Treviso e quindi la Pallacanestro Trieste per poi calare il poker vincente domando GranTorino in semifinale. Un successo che ha spalancato le porte della finalissima giocata ieri sul prestigioso parquet del PalaTaliercio dove l’Uniweb ha saputo domare in volata anche i padroni di casa della Reyer Venezia al termine di una bellissima quanto combattutissima finale contro Venezia. I ragazzi di coach Bonassi hanno così calato il pokerissimo e alzato meritatamente il 28° Memorial Zanatta.

Tabellino della finale Reyer Venezia-Uniweb Cantù 77-79

Parziali: 24-23, 41-43, 61-61.

Reyer Venezia: Garbellotto 4, Libralesso 2, Gallo 6, Ghezzo, Zatta 2, Pizzato, Ravagnan, Cossa, Gasparini 9, Marella 5, Ruggiero 33, Augustine 16. All. Pravato.

Uniweb: D’Aloia, Mascheroni 5, Formenti 5, Bazzi 2, Lombardi 4, Olgiati F. 6, Gallinoni 4, Balestrini 5, Moscatelli 21, Olgiati R. 26, Aiolfi 1, La Pietra. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta).

Gli altri risultati della squadra canturina

prima gara Uniweb-Città Futura Roma 73-64

seconda gara Uniweb-Benetton Treviso 83-49

terza gara Uniweb-Pallacanestro Trieste 80-37

semifinale Uniweb-Gran Torino 81-64

Tutti gli alfieri canturini dell’Uniweb campione

D’Aloia Gionata

Mascheroni Mattia

Formenti Manuel

Bazzi Alessandro

Lombardi Daniele

Olgiati Federico

Gallinoni Alessandro

Balestrini Davide

Moscatelli Riccardo

Olgiati Riccardo

Aiolfi Samuele

La Pietra Andrea

Allenatore Matteo Bonassi

Vice allenatore Pietro Cipolletta