Pallacanestro giovanile

Uniweb Cantù U14 è di bronzo nel podio regionale

La squadra biancoblù ha vinto la finale per il 3°-4° posto del campionato Lombardo

Uniweb Cantù U14 è di bronzo nel podio regionale

Cantù · 03/06/2026 alle 07:49

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Ancora una bella notizia in casa del Progetto Giovani Cantù. Merito dell’Uniweb Under14 Gold che è salita sul terzo gradino del podio lombardo.

Il ritorno

La squadra diretta da coach Matteo Bonassi infatti dopo aver vinto la gara d’andata della finalina per il 3°-4° posto in trasferta per 63-73, ha bissato imponendosi anche nel match di ritorno superando l’Almenno Basket per 95-67. Un largo successo fortemente voluto dai biancoblù che hanno così  conquistato il bronzo regionale a coronamento di un’ottima stagione.

Tabellino di  Uniweb Cantù- Almenno Basket 95-67

Parziali 1915, 43-26, 60-43)
Uniweb Cantù: Mascheroni 8, Formenti 10, Bazzi 2, Lombardi, Olgiati F. 7, Gallinoni 4, Balestrini 3, Galimberti 25, Moscatelli 23, Santonastasi 5, Olgiati R. 2, Rho 6. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Uniweb U14 Cantù-
Uniweb U14 Cantù terza in Lombardia
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