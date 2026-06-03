Uniweb Cantù U14 è di bronzo nel podio regionale

Ancora una bella notizia in casa del Progetto Giovani Cantù. Merito dell’Uniweb Under14 Gold che è salita sul terzo gradino del podio lombardo.
Il ritorno
La squadra diretta da coach Matteo Bonassi infatti dopo aver vinto la gara d’andata della finalina per il 3°-4° posto in trasferta per 63-73, ha bissato imponendosi anche nel match di ritorno superando l’Almenno Basket per 95-67. Un largo successo fortemente voluto dai biancoblù che hanno così conquistato il bronzo regionale a coronamento di un’ottima stagione.
Tabellino di Uniweb Cantù- Almenno Basket 95-67
Parziali 1915, 43-26, 60-43)
Uniweb Cantù: Mascheroni 8, Formenti 10, Bazzi 2, Lombardi, Olgiati F. 7, Gallinoni 4, Balestrini 3, Galimberti 25, Moscatelli 23, Santonastasi 5, Olgiati R. 2, Rho 6. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.