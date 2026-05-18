Uniweb Cantù U14 ko in semifinale all’Olimpia Milano

Niente da fare per l’Uniweb Cantù Under14 Gold che si è dovuta arrendere di misura anche nella gara di ritorno della semifinale regionale all’Olimpia Milano che così vola in finalissima per il titolo lombardo.

La sconfitta

La squadra canturina però nonostante la sconfitta subita nel match d’andata per 93-68, ci ha provato eccome ed è stata protagonista di una grande prestazione arrendendosi solo all’ultimo alla corazzata milanese. Per i ragazzi biancoblù diretti da coach Matteo Bonassi ora ci sarà la finale 3°-4° posto con l’obiettivo di salire sul podio lombardo.

Il tabellino di Uniweb Cantù-Olimpia Milano 71-73

Uniweb Cantù: Mascheroni 2, Formenti 5, Bazzi, Olgiati F., Gallinoni 2, Balestrini 11, Galimberti 25, Moscatelli 10, Santonastasi, Olgiati R. 1, Aiolfi 2, Rho 13. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.