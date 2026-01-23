Pallacanestro giovanile

Uniweb Cantù U14 schianta Rozzano per 28-127!

Tredicesima vittoria consecutiva per la squadra biancoblù che si conferma prima e imbattuta

Uniweb Cantù U14 schianta Rozzano per 28-127!

Cantù · 23/01/2026 alle 08:43

di

Continua il cammino perfetto della squadra Under14 del Progetto Giovani Cantù nel campionato Gold Lombardo.

Il trionfo

L’Uniweb diretta da coach Matteo Bonassi ha centrato infatti la sua tredicesima vittoria consecutiva confermando imbattibilità e primato nel girone B. I giovani canturini sono passati con autorità anche sul campo del Rozzano imponendosi con un travolgente 28-127. Quasi cento punti di scarto che certificano la nuova prova di forza dei biancoblù che torneranno in  campo domenica 1 febbraio quando riceveranno l’Here You Can Pavia.

Il tabellino di Basket Rozzano-Uniweb Cantù 28-127

Parziali: 11-30, 18-62, 19-92
Uniweb Cantù: D’Aloia 6, Formenti 4, Bazzi 13, Lombardi 9, Gallinoni 16, Balestrini 8, Galimberti 34, Moscatelli 25, Santonastasi 6, Olgiati R. 2, Aiolfi 4. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

UNiweb cantù a Praga
Uniweb Cantù U14 prima e imbattuta nel girone B Gold – foto social PGC Cantù
Tu cosa ne pensi?