Uniweb U14 in Spagna: ko contro Vilnius nella seconda tappa dell’EYBL

Fine settimana internazionale per l’Uniweb Cantù Under 14 volata in Spagna per partecipare alla seconda tappa del prestigioso Torneo giovanile EYBL.
Canturini in Spagna per la seconda tappa dell’EYBL
Il torneo si svolge a Barcellona. Ieri, giovedì 5 febbraio, i canturini biancoblù diretti da coach Matteo Bonassi hanno esordito perdendo contro i lituani del VKM Vilnius pagando una partenza negativa che li ha costretti sempre all’inseguimento. In questi giorni le prossime sfide che vedranno i canturini affrontare anche i pari età di USK Praga, CB Santfeliuenc, Joventut Badalona.
Il tabellino di Uniweb Cantù-VKM Vilnius
Parziali: 13-18, 27-41, 30-55
Uniweb Cantù: D’Aloia, Mascheroni, Formenti 7, Bazzi, Lombardi 2, Gallinoni 11, Balestrini 8, Galimberti 15, Moscatelli 2, Santonastasi, Olgiati R. 4, Aiolfi 6, Rho 6. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.
VKM Vilnius: Bliudzius 9, Rimkus 2, Pociunas 2, Limantas 4, Urbanovicius 4, Bilcius 5, Jarmalovejas 2, Jurevicius 7, Kazenas 9, Bernatavicius, Norvaisas 15, Sinkunas 9. All. Anskaitis, Vice All. Vosylius.