Uniweb Under14 corsara a Seregno e si conferma in testa 

Nuovo successo esterno per la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù. L'Uniweb diretta da coach Matteo Bonassi ha sbancato il campo del Seregno confermandosi in vetta al girone Silver lombardo e appaiata al Lussana Bergamo a quota 22 punti. Cantù tornerà in campo per aprire il penultimo turno già giovedì 11 aprile quando in casa ospiterà proprio il big match con Lussana già battuta all'andata per 59-79.

Il tabellino di Seregno-Uniweb Cantù 71-80

Parziali: 12-25, 30-45, 49-59

Basket Seregno: Bulgarelli 18, Marson 4, Lorenzetto 2, Meneghetti, Nespoli 4, Colombo 1, Pallavicini 6, Casali, Nasti, Teoldi 36. All. Cazzaniga

Uniweb Cantù: Barreca 5, Festi 5, Frigerio 2, Grisoni, Sellitto 25, Buzzi 7, Molteni 17, Marelli 2, Mascheroni 2, Rainoldi 6, Gazzani 7, Bonavoglia 2. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.

Risultati 2° turno ritorno girone Silver

Lussana Bergamo-Cucciago Bulls 61-49, Lissone-Milanotre 44-68, Cernusco-Draghi Gorla 89-82, Seregno-Uniweb Cantù 71-80.

Classifica girone Silver

Lussana Bergamo, Uniweb Cantù 22; Cernusco 16; Draghi Gorla 14; Milanotre 12; Seregno 6; Cucciago Bulls 4; Lissone 0.