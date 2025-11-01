Uniweb Under14 grande protagonista alla tappa di Praga del torneo EYBL

Si è chiusa in bellezza e con un bilancio di 2 vittorie in 4 gare disputate la partecipazione dell’Uniweb Cantù Under14 alla prima tappa del prestigioso torneo internazionale di basket giovanile EYBL che si è svolto a Praga.

Il torneo

Dopo aver perso le due prime gare con Zalgiris Kaunas e Majak Kiev, i canturini allenati da coach Matteo Bonassi si sono riscattati centrando due successi consecutivi contro i pari età del Mayak Kyiv e Kyiv United. Importanti riconoscimenti personali per cestisti canturini al termine della manifestazione: Giorgio Galimberti si è aggiudicato il premio MVP di squadra mentre Riccardo Olgiati é stato inserito nel miglior quintetto di tappa.

Ecco i risultati e i tabellini delle gare dei canturini

1° turno Zalgiris Kaunas-Uniweb Cantù 77-57

Parziali: 20-14, 37-27, 55-44

Zalgiris Kaunas: Pocevicius 7, Jarockis, Gasounas 16, Tamosiunas 5, Gasparavicius 2, Stomma 4, Urbonavicius 5, Mackevicius 12, Digaitis 2, Kazakevicius 7, Guoga 11, Barzda 6. All. Urkis.

Uniweb Cantù: D’Aloia 4, Mascheroni, Formenti 6, Bazzi 2, Lombardi 5, Olgiati F. 2, Gallinoni 4, Balestrini 4, Galimberti 5, Moscatelli 11, Olgiati R. 10, Aiolfi 4. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

2° turno NKA Agave- Uniweb Cantù 75-65

Parziali: 17-16, 31-29, 52-40

NKA Agave: Valauskis 20, Danskis 2, Civilka 11, Martinkus, Terskovas , Talacka 11, Budinas 1, Sucklevicius 12, Ruseckas 11, Rudminas 6, Anuzis 1, Jakubaitis 6.

Uniweb Cantù: D’Aloia , Mascheroni 2, Formenti 3, Bazzi, Lombardi 6, Olgiati F., Gallinoni 9, Balestrini 4, Galimberti 10, Moscatelli 13, Santonastasi 2, Olgiati R. 14, Aiolfi. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

3° turno Mayak Kyiv-Uniweb Cantù 40-84

Mayak Kyiv: Grygorenko 24, Pidoprygora 2, Pokanevych, Solohub, Volodin 12, Koshoviy, Okramovych, Punharov 2, Ivanov, Parfenya.

Uniweb Cantù: D’Aloia 5, Mascheroni 7, Formenti 2, Bazzi 5, Lombardi 6, Olgiati F. 5, Gallinoni 4, Balestrini 4, Galimberti 17, Moscatelli 5, Santonastasi 10, Olgiati R. 16, Aiolfi 3. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

4° turno Uniweb Cantù-Kyiv United 96-57

Parziali: 25-13, 54-25, 75-46

Uniweb Cantù: D’Aloia 12, Mascheroni 9, Formenti 3, Bazzi 2, Lombardi 8, Olgiati F. 8, Gallinoni, Balestrini 6, Galimberti 23, Moscatelli 12, Santonastasi 9, Olgiati R. 4, Aiolfi. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Kyiv United: Yaremenko 1, Strukov 6, Oleksenko, Avrytsevych, Malyk Y. 8, Medvedenko 12, Voronov 2, Malyk M. 4, Ivanov, Kiporenko 11, Sylka, Melennyi 13. All. Manoilenko.