Un'ultima giornata scoppiettante: risultati e verdetti della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: For salva, playout di fuoco in vista tra Itala e Bulgaro

Girone A - La For Soccer festeggia la salvezza: Osl Garbagnate battuto 2-5 e obiettivo stagionale raggiunto dopo un girone di ritorno tra mille difficoltà.

Girone B - Il Cassina raggiunge i playoff di Prima categoria per la prima volta nella sua storia: traguardo conquistato dopo il 2-1 sul Monnet Xenia. La Cdg Veniano, già salva, cade 2-3 in casa con Sc United e consegna il titolo ai milanesi. Non riesce l'impresa all'Itala sul campo del Bovisio Masciago (5-2): in virtù della contemporanee vittorie di Limbiate e Bulgaro (1-2 a Lomazzo), i nerostellati sono condannati ai playout. Lo spareggio per la salvezza regalerà dunque una doppia sfida entusiasmante: un derby tra Itala e Bulgaro tutto da vivere.

PLAYOFF

Bovisio Masciago-Cassina Rizzardi

1^ turno, domenica 11 maggio a Limbiate.

PLAYOUT

Itala-Bulgaro

Andata: domenica 11 maggio a Bulgarograsso.

Ritorno: domenica 18 maggio a Lurate Caccivio.

Seconda categoria: Aurora Montano nella storia, Guanzatese salva

Girone G - L'Aurora Montano supera 2-0 l'Albate Hf tra le mura di casa e vola direttamente al terzo turno playoff: un risultato che davvero in pochi si sarebbero potuti immaginare a inizio stagione. Un Cda Cavallasca senza più alcuna ambizione di classifica cade 4-0 sul campo del Serenza. Rocambolesco 4-4 invece tra Sagnino e Uggiatese, mentre la sfida tra Concagnese e Lezzeno termina 0-0. Festa Guanzatese: lo 0-4 rifilato alla Cdg Erba vale la salvezza per i ragazzi di mister Bogani. Con una rete al 95’, invece, il Colverde batte la Lariointelvi (3-4), evita la retrocessione diretta e si regala i playout: il doppio confronto lo vedrà opposto al Sagnino.

PLAYOFF

Aurora Montano Lucino già qualificata al terzo turno playoff.

Gara 1: domenica 25 maggio.

Gara 2: domenica 2 giugno.

Gara 3: domenica 9 giugno.

PLAYOUT

Sagnino-Colverde

Andata: domenica 11 maggio a Colverde.

Ritorno: domenica 18 maggio a Sagnino.

Uggiatese: arrivano le dimissioni di mister Perretta

Con un comunicato pubblicato nella mattinata di domenica, l'Uggiatese ha ufficializzato l'addio di mister Luigi Perretta: l'allenatore era alla guida della squadra da due stagioni. L'allenatore non è poi andato in panchina nella gara contro il Sagnino. Ecco il testo del comunicato:

"La società Uggiatese Calcio 1948 desidera comunicare che, a partire dalla prossima stagione, mister Luigi Perretta non sarà più l’allenatore della nostra prima squadra. Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a Gigi per il suo instancabile impegno, il suo attaccamento ai nostri colori e la dedizione dimostrata durante le due stagioni alla guida della nostra squadra. La sua professionalità ha permesso di raggiungere non solo importanti obiettivi sportivi, ma anche una crescita a livello societario. La decisione è stata comunicata in settimana a mister Perretta, il quale ha rassegnato le sue dimissioni. Desideriamo augurare a mister Perretta tutto il meglio per il futuro e per le sue prossime sfide, sicuri che saranno ricche di soddisfazioni".

Terza categoria: chiude con un ko il Real San Fermo

Como - Girone A - Neroverdi battuti 2-1 dalla Libertas San Bartolomeo, che raggiunge così i playoff: sanfermini che chiudono noni a 45 punti.

Varese - Girone A - Il campionato si è concluso domenica 13 aprile. Il Villaguardia ha chiuso in fondo alla classifica con 9 punti all’attivo.