Venerdì 17 fortunato per Villa Guardia e Senna a segno nei posticipi

Si è completato il 3° turno del girone E, ecco tutti i risultati

Si è completato ieri sera con gli ultimi due posticipi serali il 3° turno d’andata del girone E del campionato di Divisione Regionale 3. Venerdì 17 fortunato per Senna che è andato a sbancare il campo di Albavilla conquistando il terzo successo di fila che lo mantiene nel gruppo di testa. Bene anche il Villa Guardia che sale a quota 4 grazie alla vittoria casalinga contro i Cucciago Bulls.

Risultati del 3° turno d’andata, DR3

Mercoledì 15 ottobre ore 21.30 Alebbio-Turate 78-58, Lomazzo-Playground Team 52-67; giovedì 16 ore 21.15 Tavernerio-Guanzate 76-57, Virtus Cermenate-Mariano 76-62, Cdg Erba-SB’83 Cermenate 92-65 venerdì 17 ore 21 Villa Guardia-Cucciago Bulls 74-55, Albavilla-Senna 55-61.

La classifica aggiornata del girone E

Playground Team, Virtus Cermenate, Tavernerio, Alebbio Como, Senna 6; Villa Guardia 4; Erba, Guanzate, Cucciago Bulls, ABC Lomazzo 2; S. Ambrogio Mariano, SB’83, Turate, Albavilla 0.

Programma del 4° turno d’andata, DR3

Giovedì 23 ottobre ore 20 Cucciago-Lomazzo, 21.15 Playground-Alebbio, 21.30 SB’83-Albavilla, venerdì 24 ore 21.30 Mariano-Erba, Senna-Villa Guardia, domenica 26 ore 20.30 Turate-Tavernerio, Guanzate-Virtus Cermenate.