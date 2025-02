L’U23 della Vertematese è pronta a salire in sella

La società, fondata nel 1960 con base a Vertemate con Minoprio e attiva nella categoria U23 dal 2023, si conferma come l’unica realtà di questa categoria in provincia di Como, continuando con il proprio impegno nella crescita dei giovani nel ciclismo. Per la nuova stagione la squadra si presenta con una formazione quasi completamente rinnovata rispetto all'anno precedente. Saranno sette gli atleti a difendere i colori dell’ Us Vertematese, tutti appartenenti alla categoria Under 23. L’unico riconfermato, per la terza stagione consecutiva, è Mirko Rizzi (2003). Al suo fianco si uniranno: Federico Frizzi (2006) e Samuele Sartori (2006) provenienti da Dal Riso al Rosa ASD, Davide Paninforni (2005) e Davide Licini (2005) provenienti dalla Travel & Service Cycling Team - 3B Academy, Iker Pedrotti (2006) proveniente dal Velo Club Lugano e Matteo Spinoni (2006) proveniente dall’U.C. Bustese Olonia. Il direttore sportivo della formazione sarà Laura Sesana, confermata anche per quest’anno nel suo ruolo.

