Via al 2° turno di serie C con Vertemate, Villa Guardia e Mariano

Si apre già questa sera il 2° turno del campionato di serie C femminile che nel girone Ovest vede l'anticipo Legnano-Vittuone.

Serie C, tre in campo

Domani, invece, prima squadra lariana a scendere in campo sarà la Vertematese. La squadra azzurra diretta da coach Luca Zanotti sarà di scena a Trezzano per provare a riscattare il ko subito nel derby con Villa Guardia. Proprio il Villa Guardia di coach Fabrizio Molteni scenderà in campo sabato sera per il debutto casalingo contro la quotata Gavirate. Così il tecnico lariano presenta la sfida: "Partita non semplice perché affrontiamo una squadra forte e che ha tanti punti nelle mani. Da parte nostra arriviamo dalla bella vittoria nel derby e dovremo puntare su difesa e velocità".

Domenica invece chiuderà la Nonna Papera Mariano nel posticipo sul campo di Lecco: "Dopo la sconfitta subita all'esordio in casa contro Vittuone - dice coach Dionigi Cappelletti - ora ci aspetta una trasferta davvero tosta a Lecco: difficile ma non impossibile. Al di la del risultato finale ho chiesto alle ragazze un passo avanti sotto ogni profilo".

Il cartellone completo del 2° turno del girone Ovest

Giovedì 10 ottobre Legnano-Vittuone, venerdì 11 ore 21.30 Trezzano-Vertematese; sabato 12 ore 21.30 Villa Guardia-Gavirate, Corsico-Tradate, domenica 13 ore 18 Lecco-Nonna Papera Mariano, Bollate-Sondrio, San Gabriele-Fernese.

Classifica girone Ovest

Gs Villa Guardia, Vittuone, Gavirate, Fernese, Legnano, San Gabriele Milano, Corsico 2; Vertematese, Mariano, Bollate, Trezzano, Lecco, Tradate, Sondrio 0.