Vigilia di finale in DR2 per la Kaire Lurate che si prepara a sfidare Tradate 

Vigilia di finali anche nel campionato di DR2 e in casa della Kaire Sport Lurate Caccivio.

DR2: vigilia di finale

Da stasera, venerdì 14 giugno, la squadra luratese diretta da coach Davide Corti aprirà la serie decisiva che mette in palio la promozione in DR1 sfidando la Sportlandia Tradate al meglio delle due partite. La gara di andata è in programma a Tradate venerdì 14 alle ore 21.30 (arbitri Palestrina-Catalano) e ritorno a Lurate Caccivio venerdì 21 giugno. Una finale che la Kaire ha conquistato senza giocare la semifinale di ritorno contro Tavernerio inseguito all'esclusione del club biancorosso decisa dalla FIP. In casa della Kaire presenta la sfida il coach Davide Corti: "Ci è dispiaciuto molto questo epilogo sia per il Tavernerio ma anche per noi che avremmo preferito meritarci sul campo questa finale. Ora che ci siamo però vogliamo giocarcela divertendoci. Indipendentemente da quello che è successo questa finale rappresenta il giusto premio per la nostra squadra formata da ragazzi fantastici che per l’ennesima volta hanno dimostrato che il gruppo va oltre ad ogni difficoltà. Siamo quindi davvero molto contenti della stagione che stiamo vivendo e ora siamo pronti a giocarci questo atto finale. Nei due precedenti stagionali abbiamo battuto sia all'andata che al ritorno Tradate ma si sa che ogni finale play off è un’altra musica... e Tradate lo ha dimostrato anche contro Cassano Magnago eliminandolo in semifinale. Insomma siamo pronti per questa sfida, da domani ce la giochiamo a viso aperto e con il sorriso poi vedremo come va a finire".

Questo il programma delle finali in DR2

Venerdì 14 ore 21-30 Sportlandia Tradate-Kaire Sport Lurate Caccivio: le altre finali Coccaglio-Verolese Basket, Casteggio-Posal Sesto, Carugate-Basiglio.