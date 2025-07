Vigilia per i Ravens Inverigo che domani debuttano nelle finali nazionali Senior CSI contro Verona 

Pallacanestro minors

Fino al 13 luglio i Corvi portano l'assalto al tricolore di categoria.

Vigilia speciale per i Ravens Inverigo che domani, giovedì 10 luglio, debuttano nelle finali nazionali del campionato di basket Senior CSI.

Debutto al campionato di basket Senior CSI

Appuntamento conclusivo per la lunga stagione della squadra lariana diretta da coach Nicola Fumagalli che dopo il titolo provinciale e quello regionale ora punta al bersaglio grosso tinto di tricolore. Dal 10 al 13 luglio, infatti, i Corvi di Inverigo saranno impegnati nelle finali nazionali in programma in provincia di Bologna a Lizzano in Belvedere e Porretta Terme Alto Reno. La squadra diretta da coach Nicola Fumagalli è stata inserita nel girone A e come detto esordirà domani mattina, giovedì 10 luglio alle 9 a Porretta Terme contro l'AS Cestista Verona, alle 10.45 Amatori del Basket Perugia-Reghion Basket Popolare Reggio Calabria. Nel Girone B, invece, sono inserite: ASD Cometa FC (Piemonte), Hic Sunt Leones Basket 1970 Asd Bologna (Emilia Romagna), Montesacro Roma 1987 Ssd Arl (Lazio), ASD Belifika Brindisi (Puglia). Venerdì 11 e sabato 12 le altre gare dei gironi che determineranno le qualificazioni alla fase successiva e alle semifinali.

I Ravens ci credono come ammette alla vigilia capitan Marco Corbetta: "Arrivati a questo punto sentiamo il dovere e l'ambizione di provare a raggiungere il sogno tricolore. Vincere lo scudetto CSI sarebbe il coronamento di un cammino straordinario che questo gruppo sta facendo da anni".

Il comento del presidente di Inverigo Matteo Valaperta: "Siamo alla vigilia di un’altra bellissima pagina che la nostra società vuole scrivere: la nostra squadra CSI Open è partita per disputare le finali nazionali. Un’esperienza che premia la passione e la costanza di un gruppo che ha saputo unire qualità tecniche e valori umani".