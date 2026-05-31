Vigilia speciale in casa Cermenate, domenica il sogno serie B può diventare realtà

Sono ore di febbrile attesa ma anche di grande concentrazione quelle che si stanno vivendo nello spogliatoio come in tutto l’ambiente della Virtus Cermenate.

La gara

Sono queste le ore che precedono un appuntamento davvero speciale, un appuntamento con la storia per il club brianzolo.

Già perché domenica 31 la squadra gialloblù diretta da coach Lorenz Di Benedetto potrebbe scrivere un pagina strica della società lariana. Dopo aver vinto in casa settimana scorsa la gara di andata del primo spareggio interregionale di serie C per 108-73 la Virtus diretta da coach Lorenz Di Benedetto domenica 31 alle ore 18 renderà visita alla Agenzia Lampo Caorle nel return match sapendo di poter difendere un ampio vantaggio di ben 35 punti. Ecco allora che Cermenate in caso di nuovo successo o di una sconfitta anche di 34 punti festeggerebbe la sua prima promozione in serie B interregionale anche se coach Di Benedetto fa il pompiere:

“Siamo davvero molto contenti per il grande successo ottenuto in gara 1 ma alla squadra ho detto che abbiamo giocato solo il primo tempo di questa sfida, domenica ci aspetta il secondo tempo. L’obiettivo è vicino ma non lo abbiamo ancora conquistato”. In casa Virtus si predica prudenza e concentrazione come è giusto che sia ma c’è anche la grande consapevolezza di essere davvero a un passo dal traguardo. La scaramanzia è d’obbligo ma lo spumante probabilmente è già in fresco…

Spareggio interregionale

Andata sabato 23 maggio ore 18 (a Seveso) Virtus Cermenate-Agenzia Lampo Caorle 108-73; ritorno domenica 31 maggio ore 18 Caorle-Virtus Cermenate.

Il cammino della Virtus nei playoff

Finale: gara 1 sabato 9/5 Virtus Cermenate-Lissone 74-65, gara 2 mercoledì 13 Lissone-Virtus Cermenate 66-83

Semifinale: gara 1 sabato 25/4 Virtus Cermenate-Sanmaurense Pavia 75-65, gara 2 mercoledì 29/9 ore 20.30 Sanmaurense-Cermenate, gara 3 sabato 2 maggio Cermenate-Sanmaurense 78-74,

Quarti di finale: gara 1 sabato 11 aprile Virtus Cermenate-Milanotre 74-75, gara 2 mercoledì 15 Milano3-Cermenate 55-70, gara 3 Virtus Cermenate-Milanotre 87-68.