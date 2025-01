Villa Cortese e Desio vincono la Winter Cup

La Winter Cup, quadrangolare di Under 16 e Under 18 femminile, primo evento dedicato alle celebrazioni del cinquantesimo di attività del G.S. Virtus Pallavolo Cermenate, ha vito la vittoria di Desio e Villa Cortese

Il torneo

Otto le squadre in campo: per l'Under 16 GSO Villa Cortese, Pallavolo Saronno, UYBA Volley e Gusto Tondo Virtus Cermenate, per l'Under 18 Desio Volley Brianza, Pallavolo Saronno, Villa Cortese e Gusto Tondo Virtus Cermenate

Si è aggiudicata il primo posto nella categoria Under 16 la formazione GSO Villa Cortese, mentre nella categoria Under 18 la formazione Desio Volley Brianza dopo un incontro serratissimo e avvincente contro le virtussine che hanno lottato fino all’ultima palla!

Sono stati assegnati anche i premi MVP per entrambe le categorie: per l’Under 16 il riconoscimento è andato a Campoleoni Cecilia, atleta del GSO Villa Cortese, mentre per la categoria Under 18 a Comaschi Paola Maria di Desio Volley Brianza

E' stata una due giorni di sport bella ed intensa con la presenza di un folto e caloroso pubblico di genitori e sostenitori di tutte le formazioni.

Foto 1 di 5 Credit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 2 di 5 Credit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 3 di 5 Credit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 4 di 5 Credit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 5 di 5 Credit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com

La soddisfazione

Presenti alla cerimonia di premiazione il sindaco del Comune di Cermenate (che ha patrocinato l’iniziativa), Luciano Pizzutto, il consigliere delegato allo sport, Marco Molteni, il Vice Presidente FIPAV Como, Pierfrancesco Conti, che affianca e sostiene l’attività della società da sempre.