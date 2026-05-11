Villa Guardia che colpo: sbanca Verdello alla bella e vola in semifinale

Weekend da leoni per il Villa Guardia in serie C femminile perchè vincendo la bella sul campo del Verdello ha chiuso 2-1 la serie dei quarti e vola così in semifinale.
La gara
Impresa della squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni che, dopo avere pareggiato la serie vincendo in casa gara 2, nel fine settimana è andata a compiere il suo capolavoro espugnando Verdello per 54-57 al termine di una gara combattutissima degna dei playoff. Ora come detto il GSV si qualifica per la semifinale che la vedrà affrontare la grande favorita per la promozione in B, il Gallarate con il fattore campo a sfavore
Questo il bilancio dei quarti di finale di C
Basket Verdello-Villa Guardia 1-2: gara 1 Verdello-Villa Guardia 61-47; gara 2 domenica 3 maggio Villa Guardia-Verdello 60-51; gara 3 sabato 9 maggio ore 20.30 Verdello-Villa Guardia 54-57.
Gli altri quarti di finale playoff: Vismara Milano-Vertematese 2-0; Gallarate-Vobarno 2-0; Sondrio-Cremonese 0-2; Lecco-Rezzato 2-0; Masters Carate Brianza-Corsico 2-0, DIPO Vimercate-Tradate 2-0; Gavirate-Mantova 0-2.