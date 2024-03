Villa Guardia e Appiano ripartono dal girone Silver Centro

Dopo un week end di pausa è pronto a tornare in campo il campionato di Divisione Regionale 1 e sono pronte a ripartire nel girone Silver Centro anche le due compagini lariane il GS Villa Guardia e l'Indipendente Appiano Gentile.

Definito il calendario

In questi giorni è stato pubblicato il calendario ufficiale della seconda fase che sarà caratterizzato da altre 8 partite con Villa Guardia di coach Mattia Di Lorenzo che ripartirà da quota 8 punti mentre l'Appiano di coach Giuseppe Gargantini da quota 6. Entrambe le nostre rappresentanti esordiranno nella nuova fase venerdì 22 marzo: Appiano in casa contro la capolista Mojazza Milano mentre Villa Guardia sarà in trasferta a Paderno Dugnano.

Il cartellone del 1° turno del girone Silver Centro

Venerdì 22 marzo Appiano Gentile-Mojazza, Pederno Dugnano-Villa Guardia; domenica 24 Bresso-Rovagnate, Nibionno-Masters Carate.

Il calendario della seconda fase per GSV e Appiano

1° turno Appiano-Mojazza (andata 22/3, ritorno 28/4); Paderno-GSV (andata 22/3, ritorno 26/4); 2° turno Appiano-Bresso (andata 5/4, ritorno 5/5); Carate-GSV (andata 7/4, ritorno 8/5);

3° turno Paderno-Appiano (andata 12/4, ritorno 10/5); GSV-Mojazza (andata 12/4, ritorno 12/5); 4° turno Masters Carate-Appiano (andata 21/4, ritorno 17/5); GSV-Bresso (andata 19/4, ritorno 19/5).

Classifica inziale del girone Silver Centro

Mojazza Milano 10; Villa Guardia, Nibionno 8; Indipendente Appiano Gentile, Masters Carate 6; Bresso, Paderno Dugnano 4; Rovagnate 2.