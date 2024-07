Villa Guardia e Mariano uniche "superstiti" lariane nella C 2024/25

Il comitato Fip Lombardia ha pubblicato l'elenco delle società aventi diritto di partecipare ai campionati regionali di serie B e C femminili. Due le superstiti.

Solo due lariane superstiti rimangono in C

Purtroppo ci sono brutte notizie per il movimento cestistico rosa lariano che non conta alcuna rappresentante nella categoria cadetta e solo due Villa Guardia e Nonna Papera Mariano Comense in serie C. Un minimo storico per il settore femminile nostrano, da anni in crisi e che nell'ultima stagione ha visto le contemporanee retrocessioni dalla C alla Promozione di Btf Cantù, Basket Como e Vertematese.

Società aventi diritto alla C donne 2024/25

000149 A.S. DIL. G E A S BASKET SESTO SAN GIOVANNI

000522 A. DIL. BASKET CORSICO

000881 A.D. PALLACANESTRO GAVIRATE

001007 ASD POL. DI. PO. SEZ. PALL. - VIMERCATE

001820 A.DIL SPORTIVA BASKET - SONDRIO

001944 A.S.D. G.S. CASIGASA PARRE -(BERGAMO)

002603 BASKET FEMM. GALLARATE A. DIL.

002986 G.S. VILLAGUARDIA A.S.D.

003588 A.S.D. PALLACANESTRO FERNESE

006217 BASKET LODI A.DIL. - LODI

006560 POL. ARDOR A.S.D. - BOLLATE

008767 A.S.D. Basket Piu - REZZATO

008782 A.S.D. BASKET S.AMBROGIO MARIANO COMENSE

018173 A.S.D.C.P.STARLIGHT VALMADRERA

023172 A.DIL.BASKET TEAM CREMA

034985 BASKET MELZO A.S.DIL.

035321 asd BASKET NIBIONNO

036456 SPORTLANDIA TRADATE A.S.D.

043983 A.S.D. SAN GABRIELE BASKET - MILANO

044410 A.S. DIL. BASKETTIAMO VITTUONE

047847 A.S.D CREMONESE BASKET

050367 BRIXIA BASKET S.S.D.R.L. - BRESCIA

050518 A.S. DIL. POL. VOBARNO

052146 ACCADEMIA BK ALTOM.SE SSDARL - LEGNANO

052218 SS DIL AZZURRA BASKET BRESCIA

054960 LECCO BASKET WOMEN

055550 ASD BRONI BASKETBALL ACADEMY