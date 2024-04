Villa Guardia esce con le ossa rotte dal recupero a Carate

La seconda fase del campionato di basket Divisione Regionale 2 arriva al giro di boa e questa sera si apre il 4° turno dei vari gironi lombardi.

La sconfitta di Villa Guardia

Intanto in settimana il Villa Guardia ha giocato il recupero del 2° turno d'andata ma ne è uscito con le ossa rotte: a Carate ha perso la partita e anche il suo bomber Cucchi che si è fratturato lo scafoide della mano, out per almeno 4 settimane. Intanto, come detto, oggi si apre il weekend con il Gigante Inverigo che nel girone Bronze ospita il fanalino Lentate per tornare al successo. Domenica poi torneranno in campo tutte le altre squadre lariane: nel Gold Erba e Cucciago e nel Silver Villa Guardia e Appiano Gentile.

Recupero del 2° turno girone Silver Centro

Masters Carate Brianza- GS Villa Guardia 68 - 60

Parziali 18-9, 38-32, 54-47

Masters Carate : Passero Davide 23, Chin Samuele 11, Redaelli Filippo 8, Giuffrè Riccardo 7, Corbetta Andrea 5, Molteni Simone 5, Filz Ludovico 3, Readelli Raffaele 3, Caglio Luca 2, Villa Tommaso 1, Chin Jacopo. All. Buccolieri.

G.S. Villaguardia: Lamedica Alessio 11, Mazzoni Michael 11, Moscatelli Igor 10, Cucchi Riccardo 6, Pagani Samuele 6, Filomena L. 4, Magatti Leonardo 3, Persico Benedetto 3, Gatti Nicolò 2, Strambini Pietro 2, Veronelli Francesco 2, Volontè Edoardo. All. Di Lorenzo

La classifica del girone Silver Centro

Mojazza Milano 14; Nibionno 12; Paderno 10; GS Villa Guardia, Indipendente Appiano, Masters Carate Brianza 8; Rovagnate, Bresso 6.

Il programma del 4° turno girone Silver Centro

Domenica 21 aprile ore 18 Masters Carate-Appiano, ore 18.30 Mojazza-Rovagnate, ore 20.30 Nibionno-Paderno, ore 21.30 Villa Guardia-Bresso.

Il programma del 4° turno girone Gold Centro

Venerdì 18 aprile Seregno-Morbegno, Civatese-Bollate, domenica 21 ore 18 Erba-Sedriano; ore 18.30 Binzago-Cucciago.

Classifica del girone Gold Centro

Le Bocce Erba 16; Binzago 12; Sedriano, Civatese 10; Bollate, Morbegno 8; Cucciago, Seregno 4.

Il programma del 4° turno del girone Bronze Centro

Venerdì 19 aprile ore 21 Inverigo-Lentate, Tirano-S. Antonino, Mandello-Rho, Cabiate-Sondrio.

La classifica aggiornata del girone Bronze Centro

Mandello 16; Cabiate 14; Cmb Rho, Sondrio 10; Il Gigante Inverigo, Tirano, Antonino Centro 6; Nuovo Basket Groane Lentate 4.