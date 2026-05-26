Villa Guardia ko anche in gara 2 con Gallarate, ma si congeda tra gli applausi

Questa volta l’impresa non è riuscita al Gs Villa Guardia femminile che perdendo gara 2 di semifinale di serie C contro Gallarate ha salutato la sua stagione ma lo ha fatto tra gli applausi del suo pubblico.

Il ritorno

Dopo aver perso la gara 1 a Gallarate per 73-62, la squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni nel return match in casa ci ha provato a riequilibrare la serie e lo ha fatto con tutte le forze ma non è bastato. Gallarate infatti ha comandato la gara fin dall’inizio anche se il GSV si è rifatto sotto prima dell’intervallo sul 21-26 e poi anche ad inizio del terzo quarto sul 27-36 al 24′. Poi però le ospiti hanno piazzato un altro allungo e sono andate a vincere per 37-55 conquistando la qualificazione per la finalissima promozione contro la vincente della serie Masters Carate Brianza-San Giorgio Mantova attualmente sull’1-1. Come detto si chiude così con questa eliminazione una stagione davvero incredibile per il GS Villa Guardia impreziosita dalla qualificazione ai playoff fino a questa incredibile semifinale.

Il programma della serie di semifinale

Gara1 Gallarate-Villa Guardia 73-62, gara 2 s Villa guardia-Gallarate 37-55.