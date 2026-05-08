Villa Guardia prepara la bella a Verdello: “Ce la giochiamo”

Cresce l’attesa in casa del Gs Villa Guardia per la bella decisiva dei quarti di finale dei playoff di serie C che vedrà la squadra diretta da coach Fabrizio Molteni sabato sera ospite del Basket Verdello per l’atto conclusivo che deciderà chi accederà alla semifinale regionale.

Dopo aver perso gara 1 in trasferta, il GSV domenica scorsa è stato capace di impattare la serie sull’1-1 grazie ad una bella vittoria a domicilio come sottolinea lo stesso coach Molteni:

“Siamo stati davvero bravi in difesa a coprire bene la nostra area, limitando la loro superiorità fisica ma anche in fase offensiva abbiamo attaccato con attenzione la loro zona trovando buone soluzioni al tiro con ottime medie dalla lunga distanza. Così abbiamo costruito una bella vittoria davanti al nostro caloroso pubblico che ci ha dato una grade mano durante tutta la gara. Ora siamo pronti a giocarci la bella sapendo che loro sono leggermente favoriti per il fattore campo ma noi ci proviamo a testa alta e vediamo poi come andrà a finire”.