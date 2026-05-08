Villa Guardia prepara la bella a Verdello: “Ce la giochiamo”

Cresce l’attesa in casa del Gs Villa Guardia per la bella decisiva dei quarti di finale dei playoff di serie C che vedrà la squadra diretta da coach Fabrizio Molteni sabato sera ospite del Basket Verdello per l’atto conclusivo che deciderà chi accederà alla semifinale regionale.
La preparazione
Dopo aver perso gara 1 in trasferta, il GSV domenica scorsa è stato capace di impattare la serie sull’1-1 grazie ad una bella vittoria a domicilio come sottolinea lo stesso coach Molteni:
“Siamo stati davvero bravi in difesa a coprire bene la nostra area, limitando la loro superiorità fisica ma anche in fase offensiva abbiamo attaccato con attenzione la loro zona trovando buone soluzioni al tiro con ottime medie dalla lunga distanza. Così abbiamo costruito una bella vittoria davanti al nostro caloroso pubblico che ci ha dato una grade mano durante tutta la gara. Ora siamo pronti a giocarci la bella sapendo che loro sono leggermente favoriti per il fattore campo ma noi ci proviamo a testa alta e vediamo poi come andrà a finire”.
Chi vince la serie sfiderà poi Gallarate in semifinale. Da segnalare che Verdello-Villa Guardia è l’unica serie che è andata alla terza partita. tutti gli altri quarti infatti si sono risolti sul 2-0.
Questo il bilancio dei quarti di finale di C
Basket Verdello-Villa Guardia 1-1: gara 1 Verdello-Villa Guardia 61-47; gara 2 domenica 3 maggio Villa Guardia-Verdello 60-51; gara 3 sabato 9 maggio ore 20.30 Verdello-Villa Guardia. Gli altri quarti di finale playoff: Vismara Milano-Vertematese 2-0; Gallarate-Vobarno 2-0; Sondrio-Cremonese 0-2; Lecco-Rezzato 2-0; Masters Carate Brianza-Corsico 2-0, DIPO Vimercate-Tradate 2-0; Gavirate-Mantova 0-2.