Villa Guardia pronto per la finale in DR2 contro Daverio: "Si può ribaltare"

E' vigilia della sfida decisiva dei playoff di DR2, Divisione Regionale 2, che assegnerà la promozione a Villa Guardia o Daverio Rams. Gli animi prepartita.

Finalissima in DR2

E' vigilia speciale quindi per il GS Villa Guardia, la portacolori lariana diretta da coach Fabrizio Molteni è stata protagonista di un'incredibile cavalcata che l'ha portata fino a quest'ultimo atto della stagione. Domani sera alle 21.15 al PalaCimbro, via A.Volta 9, a Cimbro frazione di Vergiate, il GSV cercherà l'impresa di ribaltare il -11 subito nella sconfitta d'andata a domicilio contro la corazzata Daverio Rams, la squadra che dopo aver dominato la regular season sta rispettando il pronostico che la vede grande favorita per il salto di categoria. Nel match d'andata giocato venerdì scorso il Villa Guardia però ha dimostrato di reggere a lungo l'urto dei "Rams" arrendendosi solo nella seconda parte al break ospite. Ma in casa GSV si crede ancora nell'impresa promozione: "Abbiamo archiviato il match d'andata e ora la testa è solo per la gara di ritorno che si può e si deve ribaltare". Coach Molteni ha più volte sottolineato il cammino che ha portato la sua squadra a questa finale: "Abbiamo compiuto un autentico capolavoro. Da settimi in regular season siamo stati capaci di eliminare due avversarie quotatissimi come il Laveno nei quarti e quindi il Figino in semifinale. Ora ci giochiamo questa finale che ci siamo meritati sul campo, sapendo che è difficile ma contenti di esserci e di come andrà a finire a prescindere dal risultato finale".

Programma della finale playoff tabellone Ovest

Gara 1: venerdì 6 giugno Villa Guardia-Daverio 51-62

Gara 2: venerdì 13 giugno ore 21.15 Daverio-Villa Guardia.