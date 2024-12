Villa Guardia saluta il 2024 in C con una sconfitta casalinga contro Lecco

E' stato il GS Villa Guardia a chiudere ieri sera il 2024 del campionato di serie C e lo ha fatto però perdendo in casa nel posticipo del 12° turno d'andata contro il Lecco per 36-55.

La pausa

Fine di anno quindi molto negativa per le tre squadre lariane del girone Ovest tutte sconfitte nel turno prenatalizio. Ora il campionato di ferma per le festività e tornerà il 10 gennaio con l'ultimo turno d'andata.

Il risultati del 12° turno del girone Ovest

Mercoledì 18 dicembre Vittuone-Corsico 60-47, venerdì 20 Gavirate-Fernese 64-59, Mariano-Sondrio 30-72, Vertematese-San Gabriele 57-72, Trezzano-Ardor Bollate 54-60; sabato 21 Legnano-Tradate 54-41; domenica 22 Villa Guardia-Lecco Women 36-55.

La classifica aggiornata del girone Ovest, serie C

Vittuone 22; Sondrio, San Gabriele 20; Lecco 18; Gavirate 16; Corsico 14; Legnano, 12; Vertematese, Fernese 10; Villa Guardia 8; Trezzano, Bollate 6; Sportlandia Tradate 4; Nonna Papera Mariano 2.

Il programma del 13° turno del girone Ovest

Venerdì 10 gennaio San Gabriele-Vittuone, Tradate-Villa Guardia, Fernese-Vertematese; sabato 11 Sondrio-Trezzano, domenica 12 Lecco-Gavirate, Bollate-Mariano, Corsico-Legnano.