Villa Guardia sbanca Figino e vola in finale contro Daverio

Colpo grosso del GS Villa Guardia che ieri sera andando a vincere sul campo di Figino ha ribaltato la serie di semifinale ed ha conquistato la qualificazione alla finalissima playoff del tabellone Ovest di Division Regionale 2.

La sfida

Impresa quella messa segno dalla squadra diretta da coach Fabrizio Molteni che dopo aver perso gara 1 a domicilio si è presentata a Figino con tanta voglia di giocarsela e così è stato. Prima parte di gara a vantaggio del Figino che vola a + 8 ma Villa Guardia non molla e con un parziale dt 0-12 chiude avanti all'intervallo sul 28-37. Al rientro in campo gara sempre in equilibrio ma il GSV prova a scapare via sul +12. Figino non ci sta e tenta fino alla fine di rimontare tornando anche a -3 ma Villa Guardia resite e porta a casa una vittoria che vale la finale contro il Daverio. Il commento a caldo di coach Molteni al teemine della semifinale di ieri:

"Abbiamo fatto un capolavoro e siamo in finale".

Serie di semifinali playoff del tabellone Ovest

Gara 2 venerdì 3o maggio ore 21.15 Figino-Villa Guardia 62-66, gara 1 Villa Guardia-Figino 70-71. Nell'altra semifinale Bosto Varese-Daverio 70-83, gara 2 venerdì 30 maggio Daverio-Bosto 95-53.

Finale playoff

Daverio-Villa Guardia