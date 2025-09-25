Villa Guardia secondo al Torneo internazionale “Insieme per fare canestro alle discriminazioni”

Non ha deluso le attese il torneo di basket femminile “Insieme per fare canestro alle discriminazioni”, in scena domenica scorsa a Villa Guardia sotto la regia della società locale GSV in collaborazione con UISP.

Un torneo per dire basta alle discriminazioni

Un quadrangolare riservato a squadre senior che ha visto la partecipazione del GS Villa Guardia diretto da coach Fabrizio Molteni, il Masters Carate anch’esso di Serie C, il Basket Lainate di Promozione e la Pallacanestro Bellinzona squadra che milita nel campionato nazionale di Serie B svizzera. Per la cronaca il GSV ha aperto il torneo vincendo largamente la prima semifinale contro il Lainate per 69-38. Un successo che ha permesso al GSV di giocare nel tardo pomeriggio la finalissima contro Bellinzona. Una finale combattuta che all’intervallo era in perfetta parità 32-32 e che solo nella seconda parte ha visto l’allungo delle svizzere che si sono poi imposte per 68-59. Al terzo posto il Carate diretto dal coach comasco Andrea Accardi che ha regolato nella finalina il Lainate. Per Villa Guardia un buon secondo posto che prepara la squadra lariana all’esordio in campionato che avverrà venerdì 3 ottobre a Vertemate.

Questi tutti i risultati del quadrangolare

Domenica 21 settembre: semifinali Gs Villa Guardia-Lainate 69-38, Bellinzona-Masters Carate Brianza 72-49; nel pomeriggio finale 3°-4° posto Masters Carate Brianza-Lainate 76-38, finale 1°-2°posto Bellinzona-GS Villa Guardia 68-59.

Questo invece il cartellone del 1° turno d’andata del girone B di serie C donne: venerdì 3 ottobre ore 21.30 Vertematese-Villa Guardia, Gallarate-Aba Legnano, Tradate-Valmadrera, Gaviratese-Pro Patria Busto, Fernese-Broni; domenica 5 Lecco-Sondrio, Corsico-Bollate.