Villa Guardia Under15 vince il campionato Uisp Silver Milano

Continua la festa in casa del GS Villa Guardia ed è ancora festa in rosa.

Vinto il campionato

Già perché dopo la celebrazioni per la salvezza conquistata dalla prima squadra in serie C femminile, il GSV ha potuto applaudire la formazione Under15 che ha vinto il campionato Uisp Silver Milano. La squadra allenata da coach Roberto Cantaluppi e dall'assistente Giulia Polo dopo aver battuto in semifinale l'Ororosa Bergamo per 52-29, nel fine settimana ha superato anche l'ultimo ostacolo regolando in volata il Trezzano per 43-32 in una finalissima davvero combattuta fino alla sirena finale.

"Come tutte le finali - dice coach Cantaluppi - è stata una gara giocata sui nervi. Con Trezzano avevamo già giocato in stagione diverse partite tutte combattute con u bilancio di 2 vinte e 2 perse per parte. Ecco perchè la vittoria così all'ultimo è ancora più bella. Un risultato decisamente meritato, una bella soddisfazione. Brave tutte le ragazze scese in campo, nonostante i tanti impegni ravvicinati e brava anche a Giulia, che quest'anno ha gestito la squadra molto spesso come allenatrice. E' stata una stagione ultra positiva che ci ha visto non solo protagonisti nel campionato Uisp ma anche nel campionato Silver Fip U15 . Due tornei davvero tosti che ci hanno permesso di fare esperienza e crescere molto. Sono davvero molto contento perché è il primo anno che alleno questo gruppo formato da quasi tutte ragazze del 2009 qualche 2010 e solo quattro del 2008. Un gruppo che è cresciuto tantissimo e che sono sicuro potrà ancora crescere nel futuro prossimo".