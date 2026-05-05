Pallacanestro donne

Villa Guardia va alla bella con Verdello, Vertemate eliminata dal Vismara

Il Gsv resta in corsa per le semifinali, le azzurre salutano la stagione

Villa Guardia va alla bella con Verdello, Vertemate eliminata dal Vismara

Villa Guardia · 05/05/2026 alle 06:55

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Primi verdetti nei playoff di serie C femminile. La Vertematese infatti perdendo anche gara 2 dei quarti di finale in casa contro Vismara Milano è stata eliminata e chiude così la sua comunque stagione positiva. Chi è ancora in corsa per un posto in semifinale è il Gs Villa Guardia che ieri sera ha vinto gara 2 in casa contro Verdello impattando la serie e rimandando il verdetto alla bella di sabato in trasferta. Tutte la altre serie sono già chiuse.

I risultati dei quarti di finale: gara 1

1° quarto: Vismara Milano-Vertematese 62-54; gara 2 domenica 3 maggio ore 18.30 Vertematese-Vismara 54-66. Vismara in semifinale

2° quarto: Gallarate-Vobarno 87-48; gara 2 venerdì 1 maggio Vobarno-Gallarate 48-66. Gallarate in semifinale

3° quarto: Sondrio-Cremonese 40-51; gara 2 sabato 2 maggio Cremonese-Sondrio 48-50. Cremonese in semifinale

4° quarto: Verdello-Villa Guardia 61-47; gara 2 domenica 3 maggio ore 18.45 Villa Guardia- Verdello 60-51:  gara 3 sabato 9 maggio ore 20.30 Verdello-Villa Guardia.

5° quarto: Lecco-Rezzato 43-40; gara 3 sabato 2 maggio Rezzato-Lecco 40-47. Lecco in semifinale

6° quarto: Masters Carate-Corsico 55-50; gara 2 domenica 3 maggio Corsico-Masters Carate 39-54. Masters Carate in semifinale

7° quarto: Vimercate-Tradate 63-56; gara 2 domenica 3 maggio Tradate-Vimercate 55-68. Vimercate in semifinale

8° quarto Gavirate-Mantova 55-64; gara 2 sabato 2 maggio Mantova-Gavirate 66-62. Mantova in semifinale.

Vertematese serie C 2025-26
Vertematese eliminata dai playoff di serie C 2025-26
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