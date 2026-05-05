Villa Guardia va alla bella con Verdello, Vertemate eliminata dal Vismara

Primi verdetti nei playoff di serie C femminile. La Vertematese infatti perdendo anche gara 2 dei quarti di finale in casa contro Vismara Milano è stata eliminata e chiude così la sua comunque stagione positiva. Chi è ancora in corsa per un posto in semifinale è il Gs Villa Guardia che ieri sera ha vinto gara 2 in casa contro Verdello impattando la serie e rimandando il verdetto alla bella di sabato in trasferta. Tutte la altre serie sono già chiuse.

I risultati dei quarti di finale: gara 1

1° quarto: Vismara Milano-Vertematese 62-54; gara 2 domenica 3 maggio ore 18.30 Vertematese-Vismara 54-66. Vismara in semifinale

2° quarto: Gallarate-Vobarno 87-48; gara 2 venerdì 1 maggio Vobarno-Gallarate 48-66. Gallarate in semifinale

3° quarto: Sondrio-Cremonese 40-51; gara 2 sabato 2 maggio Cremonese-Sondrio 48-50. Cremonese in semifinale

4° quarto: Verdello-Villa Guardia 61-47; gara 2 domenica 3 maggio ore 18.45 Villa Guardia- Verdello 60-51: gara 3 sabato 9 maggio ore 20.30 Verdello-Villa Guardia.

5° quarto: Lecco-Rezzato 43-40; gara 3 sabato 2 maggio Rezzato-Lecco 40-47. Lecco in semifinale

6° quarto: Masters Carate-Corsico 55-50; gara 2 domenica 3 maggio Corsico-Masters Carate 39-54. Masters Carate in semifinale

7° quarto: Vimercate-Tradate 63-56; gara 2 domenica 3 maggio Tradate-Vimercate 55-68. Vimercate in semifinale

8° quarto Gavirate-Mantova 55-64; gara 2 sabato 2 maggio Mantova-Gavirate 66-62. Mantova in semifinale.