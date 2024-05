Villa Guardia vince gara3 e vede la salvezza, Cantù ancora ko e retrocede

Weekend agrodolce per le due squadre lariane dopo le terze partite dei playout salvezza in serie C femminile.

Una salvezza e una retrocessione

Mastica amaro, anzi amarissimo il Btf Cantù che perdendo anche gara 3 a Lodi è matematicamente retrocessa dopo 25 anni. La squadra di coach Valerio Rossi ha venduto cara la pelle, ci ha provato ed è stata a lungo anche in vantaggio ma nel finale ha dovuto alzare bandiera bianca e accettare il verdetto del campo: è retrocessione.

Chi invece sorride è il GS Villa Guardia di coach Fabrizio Molteni che grazie al successo casalingo in gara 3 si portato avanti 2-1 nella serie contro il QSA Milano e ora ha in mano due match point per garantirsi la salvezza. Gara 4 è in programma sabato 11 a Opera mentre l'eventuale gara 5 a Villa Guardia il weekend successivo.

I tabellini delle gare 3 delle squadre lariane

Basket Lodi-Btf Cantù 56-43

Parziali: 7-9, 20-27, 37-34

Btf Cantù: G. Volpi, Romanò 13, Ben Arfa, Padovani, Ballabio 3, Maspero 1, Sartor 8, S. Volpi 11, Vitali 7, Virdia ne. All. Rossi.

Villa Guardia-QSA Milano 44-35

Parziali 11-7, 23-20, 28-27

Villa Guardia: Benzoni 6, Galbiati 20, Panella 1, Visiello 3, Okland, Dalla Bosca, Fomasi 3, Dalle Ave 5, Limonta, Mariani 6, Montorfano, Brescianelli. All. Molteni, Marinoni.

Situazione di tutte le serie dei playout

Tradate-Cappuccinese 49-38 (3-0), Villa Guardia-QSA44-35 ( 2-1). Vigevano-Crema 38-54 (0-3), Lodi-Cantù 56-43 (3-0), Cremonese-Garbagnate 59-52 (2-1), Vorbano-Trezzano 59-46 (2-1).