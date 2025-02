Villa Guardia vince il derby con Mariano, Vertematese ko a Gavirate

C'era attesa per il derby lariano andato in scena a Villa Guardia e valido per il 4° turno di ritorno del campionato di serie C femminile.

La sfida

Gara che non ha deluso le attese e che, a dispetto della classifica è stata molto combattuta, e che ha visto le locali di Villa Guardia riuscire a battere la Nonna Papera Mariano per 61-46 riscattando la sconfitta subita dell'andata. Villa Guardia sale così a quota 12, a due punti dalla Vertematese che invece nell'anticipo aveva perso sul campo del Gavirate.

Programma del 4° turno di ritorno del girone Ovest

Venerdì 7 febbraio ore 21 Gavirate-Vertematese 57-45, Trezzano-San Gabriele 43-62; sabato 8 Sondrio-Tradate 69-35, Legnano-Bollate 54-57, ore 21.30 Villa Guardia-Mariano 61-46

Classifica girone Ovest, Serie C

Sondrio 30; Vittuone, San Gabriele 28; Lecco 26; Gavirate 22; Vertematese, Corsico, Legnano 16; Fernese 14; Villa Guardia, Bollate 12; Trezzano, Tradate 6; Mariano 2.