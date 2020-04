Virtus Cermenate allenatori gialloblù a lezione virtuale con coach Pino Sacripanti

Virtus Cermenate quante iniziative tra sport, basket e sociale del club brianzolo.

Virtus Cermenate la società sostiene attivamente anche il Progetto AlimentiAmo

Continua l’emergenza coronavirus anche nella nostra provincia e continua la sospensione delle attività per molti sportivi comaschi ma c’è anche chi continua a non stare fermi come la Virtus Cermenate. La società del presidente Luca Rumi infatti, seguendo il motto “Non fermiamoci” è attivissima su più fornti sia quello sportivo con iniziative interessanti per i suoi tesserati atletie tecnici ma anche nel sociale aderendo a progetti importanti per la comunità.

Sport& Basket tra Academy e lezioni virtuali

Mentre continuano a pieno ritmo le lezioni quotidiane della Virtus Social Academy rivolte a cestisti più giovani, nelle ultime ore una lezione speciale l’hanno seguita anche gli allenatori gialloblù. In questi giorni infatti i tecnici del club hanno potuto continuare la loro formazione seguendo una lezione speciale con un prof speciale come Stefano “Pino” Sacripanti che da anni è supervisore tecnico della Virtus. Con Pino si sono trattati argomenti tecnici come il pressing, la pianificazione del lavoro fisico e tecnico integrato, e il modo migliore per aiutare i giovani cestisti del proprio vivaio ad arrivare fino alla prima squadra.

Virtus impegnata anche nel sociale

Ma la Virtus Cermenate si conferma impegnata non solo nello sport ma anch nel sociale oggi più che mai visto che in questo momento di emergenza è imporatnte “fare squadra”. Ecco allora che la Virtus è scesa in campo attivamente per sostenere il progetto “Alimentiamo” finalizzato ad aiutare le famiglie in difficoltà.

Bello anche l’invito che la società rivolge a tutti tesserati, appassionati e tifosi

“Anche questo è #ALImentiAMO!!!

Dona anche tu!

c/c “Comune di Cermenate – Emergenza Covid-19”

IBAN: IT28S0843051151000000283298

Causale: “donazione per emergenza COVID-19”

Insieme ce la faremo!

#cermenatenelcuore

