Calcio a 5

Molto soddisfatto per il risultato raggiunto il mister Checola.

Virtus Cermenate C5, chiude la regular season al secondo posto.

Virtus Cermenate C5, chiude la regular season al secondo posto

La Virtus Cermenate C5 di mister Checola, nonostante la sconfitta di venerdì scorso nel derby contro il San Carlo (3-5), ha chiuso il girone B di c2 al secondo posto in classifica. Con 47 punti di cui 26 fatti in casa, 110 goal segnati e 73 subiti i Checola’s boys sono riusciti ad andare ben oltre gli obiettivi prefissati; sarebbe stato già un gran successo arrivare tra le prime tre posizioni, così come più volte dichiarato dalla società, ma evidentemente aver conquistato il secondo gradino del podio ha reso tutto ancora più bello a Cermenate. A questo si deve aggiungere la conquista della semifinale di Coppa Lombardia. Adesso però testa a venerdì 13 maggio per il primo turno di play off contro Futsal Varese. “Ci sarà tempo per valutazioni, giudizi e programmazione del futuro, adesso bisogna solo continuare a tifare e sostenere i nostri ragazzi”, ha dichiarato la società.

Le parole del mister

Le parole di mister Luca Checola. “E’ vero abbiamo compiuto un mezzo miracolo sportivo, solo chi l’ha vissuta può capire le difficoltà immane e il risultato ottenuto, ma il difficile arriva adesso perché alla fine ci si ricorda solo di chi vince e non di chi arriva secondo. Noi ci faremo trovare pronti. Una vittoria, grande e importante, però l’abbiamo già ottenuta, aver ‘portato’ a Cermenate un ‘nuovo’ sport, aperto a tutta la Comunità. Un risultato riconosciuto anche dall’amministrazione comunale presente, nella sua massima espressione, alla partita più importante del campionato. Doveroso ringraziare di cuore il sindaco Luciano Pizzutto”.