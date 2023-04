Virtus Cermenate: partita decisiva al Palazzetto di Saronno

Giovedì 13 aprile, alle 21.30, la Virtus Cermenate di calcio a 5 affronterà il Larius Bellagio nella penultima partita di campionato al palazzetto "Aldo Moro" di Saronno. In caso di vittoria, o anche di pareggio, i calciatori cermenatesi accederanno alla Serie C2.

L'occasione perfetta per consacrarsi campioni

Manca davvero poco, solo due giorni e poi, in casa Virtus Cermenate, potrebbe iniziare la grande festa. L'emozione è palpabile, l'attesa febbrile, la speranza di vedere il palazzetto pieno di tifosi con palloncini giallo-verdi fa sì che gli organizzatori si stiano già attrezzando per accogliere una folla di appassionati pronti a festeggiare.

L'appuntamento è per giovedì 13 aprile, alle 21.30, al palazzetto "Aldo Moro" di Saronno, in viale Santuario 13. La Virtus giocherà la penultima partita di campionato contro il Larius Bellagio e in caso di vittoria (basta anche il pareggio) si consacrerebbe campione del girone B di serie D, accedendo così alla serie C2.

"Tutti al palazzetto per vincere e festeggiare insieme"

In casa Virtus, pur facendo tutti gli scongiuri del caso, si sta organizzando la grande festa con la speranza di vedere il palazzetto pieno di tifosi con palloncini giallo-verdi. Da qui l'invito a tutti gli appassionati: