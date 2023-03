Virtus Cermenate C5, una vittoria che vale la (quasi) promozione

Vittoria netta, meritata e convincente che vale la (quasi) promozione in serie C!

Virtus Cermenate altra importante vittoria

Giovedì sera, 16 marzo, la Virtus Cermenate C5 é scesa di nuovo in campo per la quartultima partita di campionato di serie D di figc. Una partita sulla carta da vincere ma insidiosa per la posta in gioco: continuare a rimanere saldamente primi della classe.

Ci ha pensato Davide Beretta con una tripla a rendere tutto un pó meno difficile; poi Vella (migliore in campo), bomber Beqiri e il gladiatore Bottone, che desidera la vittoria del campionato più di ogni cosa; e così la 'banda' guidata dal condottiero mister Borghi ha portato a casa la tredicesima vittoria che, grazie alla sconfitta casalinga dell'inseguitrice Fopponico, sa tanto di vittoria del campionato; oggi sono 7 i punti di vantaggio dai lecchesi a 3 partite dalla fine. In caso Virtus si respira aria di promozione.

Il capitano Luca Checola

A fine partita abbiamo incontrato capitan Luca Checola, uno degli artefici di questo che a tutti gli effetti sembra un piccolo 'miracolo sportivo': "Vincere a 20 anni ha un sapore, farlo a 41 ne ha certamente un altro, si è più consapevoli delle fatiche, dei sacrifici e tutto diventa più magico. Adesso però rimaniamo concentrati perché manca ancora un mattoncino, ci sarà tempo per festeggiare e riflettere su questo piccolo 'miracolo sportivo'".