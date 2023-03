Virtus Cermenate conquista senza problemi i tre punti in palio

Serie C femminile: le atlete si impongono per tre set a zero

Una partita segnata fin dall'inizio

Primo set tutto della formazione di casa che parte avanti (2-0, 6-2, 10-7), incrementa il vantaggio (13-8, 18-11, 22-12) e chiude il parziale 25-14. Anche nel secondo set sono le virtussine a mantenere sempre la testa: 4-2, 6-4, 10-7, 18-11, 23-12 fino al definitivo 25-12. Avvio di terzo set punto a punto fino al 4, quando sono nuovamente le comasche a portarsi in testa (9-5). Meda prova a rifarsi sotto (10-9), ma Cermenate allunga nuovamente (14-10, 18-11, 22-14) chiudendo il parziale 25-17 e l’incontro 3-0.

Una gara serena, con pochi errori

“Finalmente una serata tranquilla dove le ragazze hanno potuto giocare con la massima serenità, sbagliando veramente pochissimo e facendo l’indispensabile per chiudere velocemente la partita. Abbiamo provato, anche vista l’assenza di Samba, Brenna come opposto per avere una opportunità diversa di formazione -ha commentato l'allenatore Donato Rutigliano - Nulla da ridire sull’avversaria, un gruppo giovanissimo e di sicuro futuro talento. Ora dobbiamo prepararci al meglio perché vogliamo fare risultato a casa di Tradate. Sarà quindi una settimana veramente decisiva perché vogliamo raggiungere il quarto posto solitario".

Ecco il prossimo appuntamento in calendario

Nel prossimo turno di campionato Virtus Cermenate farà visita a Tradate: l'incontro è fissato per sabato prossimo, 18 marzo, alle 21.