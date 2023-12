Virtus Cermenate corsara a Galbiate

Vittoria al tiebreak per Cermenate che batte 3-2 Galbiate, sorpassa Como (sconfitta 3-0 per mano di Colico) e si porta al secondo posto in classifica nel campionato di serie C femminile di volley.

Cermenate in forma

Avvio di primo set equilibrato fino al 6-6, quando sono le comasche ad allungare (6-9, 10-12). Galbiate impatta sul 12-12, ma è nuovamente Cermenate a conquistare un buon break (13-17). Nuova risposta delle lecchesi (18-18), poi punto a punto fino al 20. Cermenate ingrana la quinta (23-23) vincendo il parziale 22-25.

Parte avanti Galbiate nel secondo set (4-0, 10-5, 15-9). La formazione di coach Rutigliano non si scoraggia e riesce a rimontare, rimettendo in discussione il parziale sul 21-21. Ma il finale è tutto delle padrone di casa che allungano vincendo 25-22 il set. Terzo set equilibrato fino al 4-4. Galbiate conquista un buon break (9-6, 13-8). Cermenate accorcia (15-13), ma sono le lecchesi ad allungare nuovamente (19-14). Cermenate ci riprova (21-18, 22-21), ma nel finale è Galbiate a chiudere 25-23 il parziale.

Il quanto set è tutto delle virtussine che partono in testa (4-8, 7-12), amministrano il vantaggio (11-15, 12-19, 17-19) e chiude 22-25 il parziale. Nel tiebreak è Cermenate a fare la voce grossa. Subito avanti 1-6, gestisce il vantaggio (4-8, 6-12) e chiude 7-15 il set e l’incontro 3-2.

I commenti

“Ottima gara, risultato a parte - ha commentato coach Rutigliano - L’intera squadra ha reagito e svoltato la partita. Sicuramente abbiamo ancora qualcosa da registrare, ma finalmente si è visto l’intero gruppo che si è mosso per vincere. Ogni settimana si lotta e vogliamo arrivare alla pausa regalandoci ancora un risultato positivo. Brave ancora!”.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà PQS Volley Colico sabato 16 dicembre 2023 alle ore 21 a Cermenate (CO)