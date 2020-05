Virtus Cermenate è finita dopo due anni in gialloblù l’era Max Mazzali

Virtus Cermenate ufficiale il cambio in panchina del club brianzolo.

Virtus Cermenate come già anticipato il timone della prima squadra affidato a Gilberto Spinelli

La notizia era nell’aria ma ora è ufficiale la Virtus Cermenate cambia guida tecnica. Dopo due ottime annate sportive in serie C Gold infatti si separano le strade tra il club gialloblù e coach Max Mazzali che ha avuto il merito di guidare la prima squadra Virus al suo risultato migliore della storia: il 5° posto finale conquistato nella stagione 2018/19. Al posto di Mazzali la società del presidente Luca Rumi ha deciso di affidare la squadra gialloblù a Gilberto Spinelli che nelle ultime cinque stagioni sportive ha svolto il ruolo di assistente dell’head coach, prima di Grassi e poi di Mazzali.

Il comunicato ufficiale della Virtus Cermenate

Dopo 2 stagioni si interrompe la collaborazione tra la Virtus Cermenate e coach Massimiliano Mazzali.

La Virtus rinuncia quindi ad un persona super oltre che ad un ottimo tecnico che ha guidato in modo esemplare la squadra negli ultimi due campionati, raggiungendo il punto più alto della sua storia con il quinto posto finale della scorsa stagione. A Max un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva.

