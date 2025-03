Virtus Cermenate, i risultati Giovanili del week-end

In campo sono scese diverse compagini Giovanili che fanno capo alla Virtus Cermenate, ecco i risultati.

I risultati Giovanili

Under 18

Ultima sfida del girone per l’Under 18 targata Gusto Tondo Cermenate contro Polisportiva Intercomunale che decide chi delle due contendenti avrà accesso alle semifinali territoriali. Avvio di primo set contratto per le virtussine che partono sotto nel punteggio (1-3, 5-7). Cermenate ribalta (10-7), ma è pronta la risposta delle ospiti (12-14, 13-16). La formazione di coach Sartorello rimette tutto in equilibrio sul 20-20, ma il finale è tutto di Intercomunale che chiude 21-25 il parziale. Secondo set più concreto per Cermenate che parte avanti (6-2), risponde alle avversarie (6-6, 13-8), allunga (17-13, 21-14) e chiude 25-16 il parziale. Nel terzo set subito avanti Intercomunale (1-5, 5-11). Le virtussine non si scoraggiano e, grazie ad un buon filotto di punti, si rifanno sotto impattando sul 15-15. Punto a punto fino al 20, quando è Cermenate a prendere in mano il parziale andando a vincere 25-22. Il quarto set è tutto della formazione di casa: 4-2, 10-3, 16-6, 19-12, fino al definitivo 25-13 che vale parziale ed incontro, garantendosi così l’accesso alle semifinali per il titolo provinciale di categoria.

GUSTO TONDO CERMENATE 3 - POLISPORTIVA INTERCOMUNALE 1 (12-25, 25-16, 25-22, 25-13)

GUSTO TONDO CERMENATE: Ruiu, Annoni, Tonnarelli, Premoli, Piubeni, Lanzarotti, Carraro, Mussida, Rusconi, Gioia, Ferrario, Geminian, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice allenatore: Rutigliano Donato.

Under 16, Giovanili

Ultimo impegno nel girone anche per la Gusto Tondo Cermenate Under 16 Contro Italtex Cabiate. Buon avvio delle ospiti nel primo set (3-4, 6-12). Cermenate non si scoraggia e rimonta impattando sul 15-15 e portandosi in testa (20-15). Cabiate prova a rientrare (22-20), ma sono le virtussine a chiudere 25-20 il parziale. Nuovamente avanti Cabiate in avvio di secondo set (1-5). Cermenate ribalta (9-6, 18-11, 21-13), ma nel finale rientrano le ospiti (22-19) impattando 24-24. Le virtussine non reagiscono, lasciando a Cabiate il parziale ai vantaggi (24-26). Il terzo set è tutto di Cermenate: 4-0, 12-5, 16-7, 20-9, 22-12 fino al definitivo 25-15. Nel quarto set partono nuovamente avanti le padrone di casa (3-2, 7-3, 12-5). Cabiate prova a ricucire (15-12), ma è nuovamente la formazione di coach Caccamo a riallungare (21-14) andando a chiudere il parziale 25-15 e l’incontro 3-1.

GUSTO TONDO CERMENATE 3 - ITALTEX CABIATE 1 (25-20, 24-26, 25-15, 25-15)

GUSTO TONDO CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Tonnarelli, Brumana, Passero, Alecci, Mastrascusa, Malinverno, Sprovaro, Gioia, Bernini, Pellizzoni (L1), Somaschini (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Favilla Sarah.

Under 14, Giovanili

Sfida in trasferta per l’Under 14 Figino-Cermenate contro Volley Canzo. Buon avvio di primo set per le padrone di casa (3-0, 10-4). La formazione di coach Tabacco accorcia portandosi sul 16-18, senza trovare l’aggancio, lasciando così il parziale a Canzo 25-20. Partono avanti le ospiti nel secondo set (1-7, 6-13). Canzo non riesce a ricucire (10-15, 14-19, 18-22), lasciando a Cermenate il parziale 20-25. Parte bene Figino-Cermenate anche nel terzo set (2-4, 4-9, 6-12) spingendosi fino al 17-23. Blackout nel finale con Canzo che impatta sul 24-24 andando a vincere il parziale ai vantaggi (26-24). Nel quarto set equilibrio fino al 10-10, quando sono le padrone di casa a conquistare un buon break (15-11, 18-13). Le ospiti si rifanno sotto (18-20), ma nel finale è nuovamente Canzo a trovare un buon filotto di punti che chiude il parziale 25-19 e l’incontro 3-1.

K3 VOLLEY CANZO 3 - FIGINO CERMENATE 1 (25-20, 20-25, 26-24, 25-19)

FIGINO CERMENATE: Cimatti, Mauri, Zoia, Cornacchia, Arcidiacono, Peverelli, Mornato, Iavarone, Bernasconi, Mastrascusa, Hyka, Sabanovic, Insero (L1), Perini (L2). Allenatore: Tabacco Sebastiano.

Under 12, Giovanili

Sfida per l’Under 12 targata Associazione Castelnuovo Cermenate contro Nuova Team. Parte avanti la formazione di casa nel primo set (4-0, 9-5, 14-8). Le ospiti non riescono a ricucire (17-10, 21-16), lasciando a Cermenate il parziale 25-18. Il secondo set è tutto delle virtussine che partono forte (5-0), allungano (17-1) e chiudono 25-8 la frazione di gioco. Si riscatta Nuova Team nel terzo set. La formazione ospite, infatti, parte in testa (1-5). Cermenate prova a rientrare (6-8). Nuovo allungo di Nuova team (9-15) che tiene le distanze (14-18, 15-21) tutto il parziale, vincendo 19-25. Avvio altalenante di quarto set (0-4, 4-4, 4-7). Cermenate trova un buon parziale (9-7, 19-14). Nuova Team non riesce a ricucire (23-16) e per le virtussine è semplice chiudere il parziale 25-19 e l’incontro 3-1.

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 3 - LACCATOROSSO NUOVA TEAM 1 (25-18, 25-8, 19-25, 25-19)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Seveso, Simeone, Mascheroni, Rogantini, Rusconi, Mastronicola, Zecca, Bolzonaro, Caccamo, Simeone. Allenatore: Caccamo Massimo.